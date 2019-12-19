«العربية لإدارة الأصول» تدرس عرضًا بقيمة 177 مليون جنيه لشراء أرض بأسيوط

قالت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول إنها تلقت عرضا لشراء أرض مملوكة لها فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه، وجارٍ عرضه على مجلس الإدارة للبت فيه.

وأضافت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن المزاد العلنى المنعقد 18 ديسمبر الجارى لبيع الأرض المشار إليها تحول إلى مزايدة وصل فيها سعر المتر المربع إلى 6100 جنيه لكامل مساحة الأرض البالغة 29 ألف متر مربع بإجمالى قيمة بلغت 177 مليون جنيه.

وتابعت الشركة إن هذا العرض مطروح على مجلس الإدارة لمدة 15 يوما عمل لاعتماده والبت فيه. نهر-النيل-

وأعلنت العربية لإدارة الأصول عن طرح قطعة أرض مملوكة لها تطل على النيل مباشرة فى مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة تعقد يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن تلك الأرض تقع بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، بمساحة إجمالية قدرها 28960 متر مربع تحت العجز والزيادة وتطل على النيل مباشرة.

وأضافت العربية لإدارة الأصول إن هذه المزايدة ستتم بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية التى تشرف على إدارة أصول الشركة.

وأفصحت الشركة فى أبريل الماضى عن خطة استراتيجية لاستغلال الأراضى غير المستغلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور أبرزها، الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

العربية لإدارة الأصول تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة 580 ألف متر

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم، بينما لا تمتلك أية أراضٍ شاطئية أو واقعة ناحية طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة.

وطرحت الشركة فى وقت سابق مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وافق مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضى على بيع تلك الأرض، بقيمة 52.5 مليون جنيه، شرط السداد الكامل للقيمة قبل نهاية يونيو الماضى.

وانتهت الشركة فى فبراير الماضى من إتمام البيع النهائي لقطعة أرض مساحتها 8700 متر، والواقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة العربية لإدارة الأصول منقسمة من شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

يُذكر أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 2.79 مليون جنيه، منذ بداية أبريل (تاريخ التأسيس) حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن قيام المستثمر السعودى محمد بن ناصر، شراء عدد 16.6 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 50.5 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته إلى 11.24%.