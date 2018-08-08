«العربية لإدارة الأصول» تدرس بيع جزء من أراضيها لتمويل مشروعاتها العقارية

■ القليوبى: موسمية سوق القطن وراء تراجع الأرباح الربعية للحليجأحمد على تدرس شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بيع جزء من أراضيها والبالغة نحو 600 ألف متر مربع، لتوفير سيولة تمول بها المشروعات العقارية التى تعتزم إنشاءها خلال الفترة المقبلة.يأتى ذلك ضمن خطة تفصيلية وضعتها الشركة لمستقبلها



■ القليوبى: موسمية سوق القطن وراء تراجع الأرباح الربعية للحليج



أحمد على



تدرس شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بيع جزء من أراضيها والبالغة نحو 600 ألف متر مربع، لتوفير سيولة تمول بها المشروعات العقارية التى تعتزم إنشاءها خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك ضمن خطة تفصيلية وضعتها الشركة لمستقبلها عقب إنهاء الانقسام مع «العربية لحليج الأقطان»، تضمن طرق تدبير السيولة اللازمة لتطوير الأراضى المملوكة لها.

وكشف محمد القليوبى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج الأقطان، أن الخطة التى تعدها الشركة التابعة والمنقسمة «العربية لإدارة الأصول» ستنتهى مطلع العام المقبل، متوقعًا بدء العمل الفعلى للشركة فى مشروعات محددة عقب انتهاء الخطة.

يُذكر أن شركة العربية لحليج الأقطان انقسمت لكيانين هما «العربية للأقطان» و«العربية لإدارة الأصول»، وبلغ رأسمال الأولى 1.16 مليار جنيه «شركة قاسمة» موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 4.38 جنيه للسهم، فيما قدر رأسمال الثانية «شركة منقسمة» بنحو 164.185 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية 62 قرشا للسهم.

وأوضح القليوبى، فى تصريحات لـ «المال»، أن العربية لإدارة الأصول تلقت عروضا من مطورين عقاريين، للدخول فى شراكة بمشروعات عقارية على أراضيها، مبينا أنها تدرس تلك العروض لاختيار المناسب.

وعلى صعيد نتائج أعمال «العربية لحليج الأقطان»، أكد القليوبى أن الموسمية التى تتمتع بها سوق القطن كانت وراء التراجع الطفيف فى صافى ربح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من 2018.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لـ«العربية لحليج الأقطانس تحقيقها صافى ربح قدره 82.9 مليون جنيه مقابل 85.5 مليون فى الفترة نفسها من عام 2017.