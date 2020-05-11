العربية لإدارة الأصول تخاطب محافظة الغربية لتقسيم 60 ألف متر بمدينة زفتى

خاطبت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض مملوكة لها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح للبورصة اليوم الإثنين إن تلك الأرض تطل مباشرة على النيل وفى حال موافقة المحافظة على تقسيمها سنبدأ بيعها بنظام المزاد العلنى .

وتقدمت الشركة للمحافظة بمخطط هندسى ينص على تقسيم الأرض إلى قطع تبلغ مساحة الواحدة منها ما بين 500 إلى 600 متر مربع أو مضاعفاتها إضافة إلى مول تجارى وفندق .

العربية لإدارة الأصول توافق على بيع أرض كفر الشيخ بسعر 50 ألف جنيه للمتر

ووافقت الشركة فى وقت سابق على بيع قطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ بسعر 50 ألف جنيه للمتر المربع وفقا لما أسفر عنه مزاد علنى أقيم مطلع أبريل الماضى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن مجلس الإدارة وافق على السعر المشار إليه باعتباره أعلى سعر فى مزاد الخميس 2 أبريل الماضى.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المشار إليها 1250 مترا تقريبا، وتقع بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وتبلغ قيمة العرض الإجمالية 62.5 مليون جنيه تقريبا.

ومن المقرر عقد جميعة عامة لمساهمى الشركة فى أقرب وقت لأخذ موافقتها على البيع والشروع فى إجراءات البيع النهائى.

العربية لديها محفظة أراضى بمساحة 580 ألف متر بالمحافظات

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وطرحت الشركة ، فى وقت سابق، قطعة أرض للبيع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بمساحة 6139 مترًا مربعًا.

كما تلقت عرضا لشراء قطعة أرض أخرى فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وباعت الشركة فى أبريل 2019 قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية ، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كما باعت فى فبراير 2019،قطعة أرض مساحتها 8700 متر ،واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 43.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 ،وهى أول نتائج أعمال منذ تأسيسها فى 2018.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 52.7 مليون خلال 2019.

وتأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعا على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.