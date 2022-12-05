«العربية لإدارة الأصول» تتلقى عرضا من تحالف إماراتي لتطوير أرض مدينة زفتي

أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول تلقيها عرض شراكة من تحالف يضم شركات إماراتية لتطوير أرض مدينة زفتي بمساحة 14 فدانًا تقريبًا.

وقالت العربية لإدارة الأصول، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن هذا العرض مقدم من تحالف يضم 3 شركات وهم :فانتدج للتنمية العمرانية،أنيكس للاستثمارات الإماراتية، الثغر للتجارة والإنشاءات.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض أرفق بعدد 2 شيك بقيمة مليون جنيه لكل منهما على سبيل الجدية وجار العرض على مجلس الإدارة في أول انعقاد قادم للمناقشة والنظر.

ويتضمن عرض المقدم من التحالف منح العربية لإدارة الأصول 36% من إيرادات المشروع على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات من تاريخ استلام تراخيص كل مرحلة.

كما يتضمن العرض تحمل مصروفات التراخيص وأى مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط المتعاقد عليه على أن يتم خصهما من نصيب العربية لإدارة الأصول مستقبلا.

رامو قدمت عرضًا للشراكة مع العربية لإدارة الأصول بنسبة 29% من الإيرادات

وتلقت العربية للأصول، فى (17 مايو الماضى)، عرضًا مبدئيًّا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وأبدي مجلس إدارة الشركة، فى 29 أغسطس الماضى، موافقتها على عرض الشراكة مع المصرية للإسكان والتعمير “رامو”، لتطوير قطعة أرض مدينة زفتي.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم الشراكة مع رامو بشروط، من ضمنها دفع مقدم بقيمة 40 مليون جنيه عند التعاقد، وإيداع شيك جدية بنصف مليون جنيه عند التوقيع على المذكرة.

كما أبدى المجلس موافقته على نسبة الشراكة المنصوص عليها فى المذكرة، والبالغة 29% من إيرادات المشروع، بغض النظر عن عدد الأدوار التى سيتم إنشاؤها.

من جانبها، تقدمت شركة رامو للإسكان والتعمير بخطاب حديث، بتاريخ 30 أغسطس الحالي، يفيد الموافقة على شروط العربية لإدارة الأصول والرغبة فى التقدم إلى مرحلة التوقيع.

ويتضمن عرض شركة “رامو ” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المُشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

وتشير تقديرات العرض المالي إلى إمكانية تحقيق إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه فى حال بناء أربعة أدوار بالمشروع، بينما تزيد هذه الإيرادات إلى 5.8 مليار جنيه فى حال بناء ستة أدوار وتصل إلى ذروتها (6.7 مليار جنيه) فى حال بناء ثمانية أدوار على أرض المشروع.

كما تتوقع الشركة مقدِّمة العرض (رامو) أن تبلغ نسبة المبيعات فى السنتين الأولى والثانية حوالى (10% و15%)، بينما تتوقع زيادة الإقبال بنسبة 30%، و35% فى السنتين الثالثة والرابعة، وصولًا إلى نسبة 10% فى السنة الخامسة.

وبنت رامو دراستها للمشروع على اشتراطات بنائية تصل إلى 70% من مساحة الأرض وارتفاعات (دور أراضى – 4 علوى)، مع إمكانية التحديث فى حال تغير الاشتراطات والنسب البنائية.

تكليف مكتب استشارات هندسية باستخراج تراخيص أرض زفتي

وحصلت الشركة، فى 12 مايو الماضي، على موافقة محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المُشار إليها بمدينة زفتى، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 19 مايو 2022.

وقرر مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة 28 سبتمبر الماضى، تكليف مكتب استشارات هندسية بمهام استخراج تراخيص أرض مدينة زفتي بمساحة 14 فدانًا تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن عملية الحصول على التراخيص تستلزم تقديم تصميمات فنية وهندسية للموقع إلى الجهات المعنية، وهو ما سيختص به المكتب الاستشاري (لم يحدد اسمه بعد).

وتمتلك العربية لإدارة الأصول محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات،

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وأكدت الشركة، في وقت سابق، تلقّيها مكالمات وفاكسات من جهات تستفسر عن أراضيها وأسعارها من حين لآخر، دون أن تتطور إلى عروض رسمية، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة نهاية نوفمبر الماضي.

وتلقّت العربية لإدارة الأصول، في 23 نوفمبر 2020، عرضًا ضخمًا من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه تقريبًا، إلا أنه لم يكتمل؛ لعدم الجدية.

وباعت الشركة، فى 16 مارس 2021، قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة 104.5 مليون جنيه، كما باعت فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

تأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018 ويبلغ رأسمالها الحالى 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.