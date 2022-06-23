«العربية لإدارة الأصول» تتلقى عرضا للشراكة مع «رامو» فى تطوير 25 ألف متر

تلقت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عرضا ماليا مفصلا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة فى تطوير قطعة أرض مملوكة بمدينة زفتى مساحتها 25 ألف متر مربع تقريبا.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن هذا العرض سيجرى مناقشته فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 19 مايو الماضى إرجاء البت فى عرض مبدئى مقدم من المصرية للإسكان والتعمير “رامو” لحين الحسم فى العرض المنافس المقدم من شركة (الرواسى للتطوير العقارى والتنمية).

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة ناقش عرض رامو فى اجتماع 18 مارس إلا أنه قرر تأجيله لحين التوافق على بنود التعاقد مع شركة الرواسى للتطوير العقارى المتقدم الأول للشراكة.

وأبدى مجلس الإدارة فى مارس الماضى موافقة مشروطة على عرض محسن قدمته الرواسى للتطوير العقارى للشراكة فى أرض مدينة زفتى مع استمرار التفاوض على بنود التعاقد .

العربية لإدارة الأصول : عرض رامو يقدر عوائد الشراكة من 4.2 إلى 6.7 مليار جنيه

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وأفصحت العربية لإدارة الأصول فى (17 مايو ) عن تلقيها عرضا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة في تطوير 14 فدانا بمدينة زفتى بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات.

ويتضمن عرض شركة “رامو ” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

وتشير تقديرات العرض المالي إلى إمكانية تحقيق إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه فى حالة بناء أربعة أدوار بالمشروع، بينما تزيد هذه الإيرادات إلى 5.8 مليار جنيه فى حالة بناء ستة أدوار وتصل إلى ذروتها (6.7 مليار جنيه) فى حالة بناء ثمانية أدوار على أرض المشروع.

كما تتوقع الشركة مقدمة العرض (رامو) أن تبلغ نسبة المبيعات فى السنة الأولى والثانية حوالى (10% و15%)، بينما تتوقع زيادة الإقبال بنسبة 30% و35% فى السنتين الثالثة والربع ،وصولا إلى نسبة 10% فى السنة الخامسة.

وبنت رامو دراستها للمشروع على اشتراطات بنائية تصل إلى 70% من مساحة الأرض وارتفاعات (دور أراضى -4 علوى)، مع إمكانية التحديث فى حالة تغير الاشتراطات والنسب البنائية.

تطورات عرض شراكة الرواسى للتطوير العقارى منذ تقديمه فى فبراير الماضى

ودخلت العربية للأصول فى مفاوضات منذ 23 فبراير الماضى مع شركة الرواسى للتطوير العقاري والتنمية، لتحسين عرضها المقدم بخصوص الشراكة في تطوير قطعة أرض بمساحة 14 فدانا بمدينة زفتى (جرى تقديم عرض محسن في 3 مارس ومازال مصيره غامضا حتى الآن).

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة (17 مايو) إنها دخلت فى مرحلة كتابة العقود وسيجرى العرض على مجلس الإدارة فى أقرب اجتماع للنظر.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق إلى أن إجازات عيد الفطر وسفر بعض أعضاء مجلس إدارة شركة راوسي، حال دون الاجتماع معهم لمناقشة تفاصيل التعاقد منوهة بإشارتها سابقا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى عدة أسابيع (ذكرت ذلك فى إفصاح سابق بتاريخ 3 مارس الماضي).

واجتمع مجلس إدارة الشركة مع ممثلين عن شركة الراوسى وتناقشا فى البدائل المختلفة لتطوير أرض زفتى بمحافظة الغربية، واستقر الرأى على إقامة مشروع (سياحي- تجاري- إداري- سكني) مناظر للمشروع المقدم إلى محافظة الغربية في مشروع بانوراما النيل الذي سبق تقديمه منذ أعوام إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنظيم بالمحافظة.

كما ناقش الطرفان الجوانب المالية للشراكة ونسب العوائد المتوقعة ونصيب كل طرف منها بشكل مبدئي، وفقا لتقديرات أولية لم تفصح الشركة عنها بعد.

وأشارت الشركة آنذاك إلى وجود بعض الجوانب لاتزال في محل التفاوض مع شركة رواسي، بهدف تحسينها وزيادة العوائد المتوقعة من الشراكة.

ونوهت الشركة بأن شركة رواسي وعدت بإرسال عرض محسن خلال أسبوع، إلا أن المدة الزمنية للوصول إلى اتفاق قد تستغرق أسابيع، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 27 فبراير الماضي.

محافظة الغربية وافقت على مشروع تقسيم أرض الشراكة منذ 19 مايو الماضى

وخاطبت الشركة، فى مايو 2021، محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المشار إليها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا (حصلت على الموافقة بتاريخ (12 مايو 2022)، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة 19 مايو الماضى.

وتمتلك العربية لإدارة الأصول محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات،كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وأكدت الشركة في وقت سابق تلقيها مكالمات وفاكسات من جهات تستفسر عن أراضيها وأسعارها من حين لآخر دون أن تتطور إلى عروض رسمية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة نهاية نوفمبر الماضي.

وتلقّت العربية في 23 نوفمبر 2020، عرضًا ضخما من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه تقريبًا،إلا أنه لم يكتمل لعدم الجدية.

وباعت الشركة فى 16 مارس 2021 قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة 104.5 مليون جنيه ، كما باعت فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كذلك باعت، فى فبراير 2019، قطعة أرض مساحتها 8700 متر، واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه، ورفض مجلس الإدارة الشركة فى مايو 2021، عرضًا مقدمًا لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة أسيوط لعدم مناسبة السعر المقدم فى المزاد.

تأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.ويبلغ رأسمالها الحالى 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.