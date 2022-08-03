العربية : قناة السويس تدرس طرح 3 شركات تابعة في البورصة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن هيئة قناة السويس تفكر بإدراج 3 شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الحالي، وجار إنهاء الدراسات مع وزارة المالية والاستثمار.

وأضاف ربيع في مقابلة مع “العربية”، أن الشركات المحددة هي التي تحقق مستويات ربحية عالية، وسيتم طرح من 10% إلى 15% منها في البورصة.

وأوضح أن صندوق هيئة قناة السويس الذي أطلقته الحكومة المصرية يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه، لتمويل جزء من الاستثمار في مشروعات قومية كبيرة لهيئة قناة السويس، وجزء آخر للاستثمار في البورصة المصرية.

وتابع: “لا نفكر حاليا في فرض أي رسوم إضافية لعبور القناة”، مشيرا إلى أن الزيادة التي تم رفعها مناسبة في الوقت الحالي.

وذكر ربيع أن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى مستوى قياسي في يوليو يرجع إلى عوامل كثيرة، منها أن القناة أقصر ممر ملاحي آمن.

وأشار إلى أن سعة ناقلات البترول شهدت زيادة في الشهر الماضي بنسبة 60%، فيما زادت سفن الغاز بنسبة 31%، وسفن الصب بنسبة 21%، والحاويات 9%.

وأوضح أن إيرادات القناة سجلت في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 نحو 7 مليارات دولار، قياسا على 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأفاد ربيع بأن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت إيجابا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية تغلبت على السلبية نتيجة أن أوروبا بدأت تستورد البترول والغاز الطبيعي من دول الخليج.

ويرى رئيس قناة السويس، أن صادرات الحبوب الأوكرانية يمكن أن تؤثر إيجابا بنسبة 11% إذ اتجهت جنوبا إلى دول آسيا.

وحول مشروع تعميق قناة السويس، قال ربيع، إنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع في يونيو 2023، حيث بدأ في مايو من العام الماضي ويستمر المشروع لمدة عامين.

وذكر أن تأثير هذا المشروع سيكون إيجابيا على حركة الملاحة في الجزء الجنوبي للقناة.