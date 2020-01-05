العربية : قصف صاروخي قرب السفارة الأمريكية في العراق

سقطت صواريخ طراز “كاتيوشا” في محيط المنطقة الخضراء التي تقع بها السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار السفارة الأمريكية، كما أفادت قناة العربية.

يذكر أن الأوضاع في المنطقة توترت على خلفية إعلان الولايات المتحدة استهداف قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد، فجر الجمعة 3-1-2020.

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