العربية : رئيس «قناة السويس» يؤكد التحفظ على السفينة إيفرجيفن لحين انتهاء التحقيق في أسباب جنوحها

أفادت فضائية العربية السعودية الأربعاء أن رئيس «قناة السويس» الفريق أسامة ربيع أكد التحفظ على السفينة إيفرجيفن لحين انتهاء التحقيق في أسباب جنوحها.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وقبل يومين، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أن الهيئة قامت بإرسال 5 قاطرات منذ بداية جنوح السفينة البنمية، وارتفع العدد إلى 12 قاطرة في اليوم الثالث، إضافة إلى قاطرتين من هولندا وإيطاليا.

وقال ربيع، إن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة الموجودة عليها تمت لأول مرة في العالم، وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس

وبدأت اليوم الأربعاء أعمال التحقيق في الحادثة.