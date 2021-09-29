العربية: تنسيق مصري سوداني لتسليم عناصر متورطة بعمليات إرهابية في مصر

أفادت قناة العربية في أنباء عاجلة مساء الأربعاء، بأن هناك تنسيقا مصريا سودانيا لتسليم عناصر متورطة بعمليات إرهابية في مصر .

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ونقلت العربية عن مصادر أن عناصر داعش المقبوض عليهم في السودان شاركوا في تظاهرات الإخوان.

وأوضحت المصادر أن العناصر المقبوض عليها في السودان متورطة في عمليات إرهابية في مصر



وكشفت عن تنسيق أمني مصري سوداني لتسليم أحد العناصر الإرهابية للجانب المصري، مؤكدة أن هناك اتصالات مصرية سودانية في هذا الصدد.

وبحسب وكالة أنباء السودان، الثلاثاء “تمكن جهاز المخابرات العامة السودانية من إلقاء القبض على خليه تتبع لداعش الارهابية بأحياء جبرة مربعي ١٨ و١٤ والازهري مربع ١٤.

وأشار البيان الصادر من مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة وتلقت (سونا) نسخة منه أن “قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة قامت بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون”.

وأسفرت العملية القبض على عدد (١١) من الارهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة ، حيث قامت المجموعة الارهابية بجبرة مربع (١٤) بإطلاق الرصاص علي القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة خمسة شهداء منهم ضابطين وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة ارهابيين أجانب من الهروب، وجرى مطاردتهم للقبض عليهم.