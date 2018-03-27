العربية تفاوض CIB لتوريق مديونيات بقيمة 500 مليون جنيه

تضخ 10 ملايين جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«طوبلاط»أحمد علىتدرس شركة العربية للاستثمارات المالية القابضة، توريق بيع جزء من محافظ شركاتها التابعة، «رواج» لتقسيط السيارات، و«الصعيد» للتأجير التمويلى، البالغ إجماليها 500 مليون جنيه.كشف حازم زفزاف، نائب رئيس شرك

تضخ 10 ملايين جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«طوبلاط»

أحمد على

تدرس شركة العربية للاستثمارات المالية القابضة، توريق بيع جزء من محافظ شركاتها التابعة، «رواج» لتقسيط السيارات، و«الصعيد» للتأجير التمويلى، البالغ إجماليها 500 مليون جنيه.

كشف حازم زفزاف، نائب رئيس شركة العربية للاستثمارات المالية، عن أن شركته تفاوض البنك التجارى الدولى CIB، لإدارة عملية توريق مستحقاتها لدى العملاء.

أضاف أن شركته تقوم بتوريق إجمالى محفظة شركة رواج التابعة، البالغة 200 مليون جنيه، فيما لم تحدد حجم التوريق الخاص بمحفظة شركة الصعيد للتأجير التمويلى، التابعة أيضا، البالغة 300 مليون جنيه.

أوضح، أن خطة إعادة هيكلة “العربية للاستثمارات” انتهت إلى وجود نشاطين رئيسيين بالشركة، الخدمات المالية غير المصرفية، ونشاط البناء ومواد البناء.

تابع أن شركته تتوسع بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إضافة أنشطة جديدة لشركاتها العاملة بالمجال، هما الصعيد للتأجير التمويلى، وشركة رواج للتقسيط.

كشف زفزاف، عن أن شركته تخطط لتحويل رواج من شركة متخصصة فى تقسيط السيارات إلى شركة عاملة بمجال التمويل الاستهلاكى، وإضافة نشاط التخصيم، وإضافة نشاط التخصيم لشركة الصعيد للتأجير التمويلى.

أشار إلى أن «العربية للاستثمارات» تستهدف تحقيق إيرادات الشركتين بقيمة 500 مليون جنيه، بجانب تحقيق صافى أرباح لهما بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه.

فيما يتعلق بنشاط مواد البناء والكهرباء، أوضح أن شركته تخطط للتوسع فى نشاط الكهرباء عبر شركتها التابعة «كهروميكا»، إذ تعتزم اختراق عدة أسواق جديدة منها الكويت والسعودية وليبيا والعراق.

أضاف أن «العربية للاستثمارات» تسعى لزيادة حجم أعمال شركة “كهروميكا” بنسبة %50، ليصل إلى 800 مليون جنيه فى العام الجارى، بالإضافة إلى رفع أرباحها بنسبة تصل لـ %100.

أوضح زفزاف، أن شركة «طوبلاط» التابعة والمتخصصة فى إنتاج الطوب الأسمنتى والبلاط، تنشئ مصنعًا جديدًا بالعلمين، وتضيف خط إنتاج آخر بمصنعها فى أبو رواش.

كشف عن أن إجمالى الاستثمارات المستهدف ضخها فى شركة “طوبلاط” تقدر بقيمة 10 ملايين جنيه.

أشار إلى أن شركته قامت بالحصول على 10 ملايين جنيه عبر مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، بفائدة ميسرة تبلغ %5.

كشف عن أن “بيجو” طالبت بتعويض قدره 3 مليارات جنيه فى الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة الاقتصادية، التى تنظر أولى جلساته فى 16 مايو المقبل.

يذكر أن شركة بيجو العالمية قامت بفسخ تعاقدها مع شركة سى دى سى أم التابعة للعربية للاستثمارات، والتى كانت تعمل وكيلا لماركة سيارات بيجو فى السوق المحلى.

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للعربية للاستثمارات تقلص خسائرها %31 فى 2017 ليصل صافى الخسارة بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 188.965 مليون جنيه مقابل خسارة 273.629 مليون جنيه فى 2016.

سجلت القوائم المالية غير المجمعة للعربية للاستثمارات عن العام الماضى تحقيق صافى خسائر بقيمة 443،256 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغت 101،4 مليون جنيه خلال العام قبل الماضى.

أشارت الشركة فى بيان منفصل، إلى أن عدم وجود مقترح بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.

تأسست العربية للاستثمارات، التى كانت تعرف سابقا باسم إيه.آى.سى، فى عام 1985 وتمتلك الكثير من الشركات التابعة ومن أهمها كهروميكا، مصدر الإيرادات الأكبر للشركة والشركة العربية الدولية للمقاولات.