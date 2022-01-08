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العربية: بحث صيني يكشف أن متحور أوميكرون قد يكون مصدره الفئران

كشفت دراسة نشرتها مجلة علم الوراثة والجينوم، أعدها باحثون صينيون، أن لديهم أدلة على أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، قد يكون مصدره الفئران، بحسب موقع العربية نت. وأضافت الدراسة أن "مقياس الطيف الجزيئي للطفرات" أظهر اختلافا كبيرا عن متحور…

المال - خاص 10:52 م, السبت, 8 يناير 22 10:52 م, السبت, 8 يناير 22

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كشفت دراسة نشرتها مجلة علم الوراثة والجينوم، أعدها باحثون صينيون، أن لديهم أدلة على أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، قد يكون مصدره الفئران، بحسب موقع العربية نت.

وأضافت الدراسة أن “مقياس الطيف الجزيئي للطفرات” أظهر اختلافا كبيرا عن متحور الفيروس الذي تطور لدى المرضى البشر، ولكنه يشبه إلى حد كبير “المتحورات المرتبطة بتطور الفيروس في خلية الفأر”.

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كما أشارت إلى أن أوميكرون كان قد أبلغ عنه أول مرة في نوفمبر الماضي، وبتحليله تبين أنه يحتوي على “45 طفرة” وهو ما جعله مقاوما إلى حد ما بعض اللقاحات، وأصبح أكثر قدرة على الانتشار بشكل أسرع.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم، فإنه على ما يبدو “أن الفيروس قد تكيف مع إصابة خلايا الفئران”.

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ويعتقد هؤلاء العلماء “أن الفيروس ربما انتقل إلى الفئران من البشر، حيث تراكمت عليه طفرات غير عادية، قبل أن يعود مرة أخرى إلى البشر”، وهو ما يشير إلى “المسار التطوري بين المتحورات الأخرى”.

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بقلم المال - خاص

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