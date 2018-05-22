العربية اﻷمريكية تبحث تجميع فيات تيبو

بعد تجديد عقد الشراكة مع «FCA» حتى 2027 أحمد عوضأكد محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية اﻷمريكية للسيارات «AAV» التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعاً منذ مطلع العام الحالى لأسباب تتعلق بزيادة حجم الطلب، واستقرار اﻷسعار، وإلغاء الق

بعد تجديد عقد الشراكة مع «FCA» حتى 2027

أحمد عوض

أكد محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية اﻷمريكية للسيارات «AAV» التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعاً منذ مطلع العام الحالى لأسباب تتعلق بزيادة حجم الطلب، واستقرار اﻷسعار، وإلغاء القيود الاستيرادية، متوقعاً أن يحقق السوق نمواً بنسبه %20، لتصل إلى 160 ألف مركبة نهاية العام.

أوضح أن شركته تمكنت من إنتاج 1500 سيارة من «جيب جراند شيروكى و J10 العسكرية وتويوتا فورتشنر» خلال 6 أشهر الماضية، تسويقها محلياً، وتصدير البعض منها لدول البرتغال، ورواندا، وأمريكا، كاشفا عن مستهدفات العربية اﻷمريكية، التى تتجه لإنتاج 6 آلاف مركبة نهاية العام الحالى.

أكد أن المفاوضات مع فيات كرايسلر العالمية «fca» تتجه لتجميع طراز فيات تيبو محليا، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات الاقتصادية.

أضاف أن العربية الأمريكية تستهدف العمل على تصدير إنتاجها المرتقب من سيارات ساندستورم الإماراتية لتخترق عددا من الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن الشركه تبدأ فى الإنتاج الفعلى للسيارات آواخر العام المقبل.

كانت ساندستورم قد وقعت بروتوكول تعاون مع العربية الأمريكية لإنتاج أجزاء من مكونات سياراتها، التى من بينها «الريم» خلال الشهر الجارى.

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع «fca» لتجميع سيارات جيب كامبوس، بمصانع العربية اﻷمريكية، وإنتاجها محليا خلال العام المقبل.

قال أنيس، إن العربية الأمريكية تخصص استثمارات 5 ملايين دولار، بعد تجديد عقد الشراكة مع فيات كرايسلر، فى مركز الأبحاث والتطوير، وخطوط الإنتاج وتطوير المنتجات وتدريب المهندسين، والفنيين، ورفع كفاءة خطوط الدهانات، لتستوعب 12 ألف سيارة، بدلا من 6 آلاف بحلول 2020.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد تمكنت من تجديد عقد الشراكة مع مجموعة فيات كرايسلر حتى 2027 .

أضاف أن العربية اﻷمريكية تفاوض مورديها من المكونات والصناعات المغذية، لبحث إمكانية إنتاج مكونات جديدة تساهم فى زيادة نسبة المكون المستخدم فى صناعة طرازات العربية الأمريكية، التى تبلغ حاليا %47.5 سواء فى إنتاج جيب وتويوتا، موضحا أن شركته تسير بإستراتيجية تتوافق مع توجهات الدولة بتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون والاعتماد عليه بديلا عن المستوردة.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا، ينص على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن %46، وتكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة %28، وخفض هذه النسبة بمقدار %1 سنويا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، ومعرفة النسب الحقيقية فى المكون المحلى فى مختلف المنتجات المصنعة.

كما توقع زيادة معدلات النمو فى صناعة السيارات ومكوناتها عقب إيضاح الرؤية وإصدار القوانين المنظمة للصناعة المحلية ممثلة فى مشروع قانون صناعة السيارات، موضحا أن معظم المصنعين فى حالة ترقب لإيضاح رؤية وبيئة الاستثمار ومدى الفرص التنافسية التى تحظى بها الصناعة المحلية من خلال الحوافز الممنوحة وآليات الحد من الاستيراد.

كشف أنيس عن أن الفترة الماضية شهدت زيارات لشركات سيارات صينية، وأوروبية، داخل مصانع العربية اﻷمريكية؛ لمعرفة مدى قدرة خطوط الإنتاج على تقبل طرازات جديدة بخلاف ما أنتج حالياً.

افتتحت الشركة العربية اﻷمركية مركز صيانة، وصالة عرض لبيع سيارات جيب، الثلاثاء الماضى، باستثمارات 2.8 مليون دولار على مساحة 14425 مترا، بطاقة استيعابية 80 سيارة فى اليوم الواحد، لتبلغ 7.5 آلاف وحدة نهاية العام، بإجمالى إيرادات مستهدفة 660 ألف دولار.

