العربية العالمية للبصريات تفوز بمشروع توريد آلات ومعدات لوحدة النظم بمحافظة قنا

علمت “المال” أن شركة العربية العالمية للبصريات، فازت بتنفيذ مشروع توريد الات ومعدات لوحدة النظم المعلومات الجغرافية بمحافظة قنا، وذلك لمركز الشبكات الخاص بالمحافظة.

وحسب مصادر، قريبة الصلة بالمشروع، فان قيمة التعاقد الذي تم ترسيته خلال مايو الجاري، وصلت الى نحو 27.3 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، أن الشركة العربية العالمية للبصريات، فازت بالمناقصة بعد منافسة مع شركة زون تكنولوجيس، والتي تقدمت للمشروع بقيمة وصلت الى 28.6 مليون جنيه.

وأنشئت العربية العالمية للبصريات عام 1982 بمدينة السلام كشركة مساهمة برأسمال مصرى أجنبى طبقاً لقانون الإستثمار حصة الجهاز فى راس المال بنسبة 51% والشريك الأجنبى 49% (مجموعة تالس الفرنسية) بهدف تصنيع الأجهزة والمعدات البصرية ذات التقنية العالية والشركة حاصلة على شهادة (الأيزو 9001).

والشركة تحتوى على 8 مصانع لإنتاج منتجات متقدمة تكنولوجيا، تُعد واحدة من أثوى القلاع الصناعية في مجال الأجهزة الكهروبصرية “ليلية- نهارية –حرارية – ليزرية” التى توفر احتياجات الجهات المختلفة، وتصدر جزءاً آخر الى عدد من الدول الشقيقة والصديقة لجلب العملات الصعبة للدولة وبأعلى جودة.

وفي نهاية 2021 وقّع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجامعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد محافظ قنا أن البروتوكول يهدف إلى وضع أسس للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها ومتابعة أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال بين وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية، بديوان عام محافظة قنا ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بجامعة جنوب الوادي بقنا على أساس من المساواة والمنفعة لكليهما وتبادل ونقل الخبرات ورفع كفاءة العاملين بكلتا الجهتين في مجالات نظم المعلومات الجغرافية – التطبيقات البحثية – الدورات التدريبية – تقديم المشورة الفنية.

وأضاف الداودي أن محافظة قنا أنشئت وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو المضي قدما لبناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، أملًا في تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات، وتوفير البيانات لصانعي القرار، وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.