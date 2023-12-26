العربية: الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ خطة تهدف لجذب 9 مليارات يورو استثمارات إلى مصر

بدأ الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو لمساعدة مصر في دعم التنمية الاقتصادية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وكذلك معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع في المنطقة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برغر، إن برنامج الدعم الاقتصادي لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها نتيجة ملف الهجرة أو الصراع في المنطقة بلغ في البداية نحو مليار يورو تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، والذي بدوره سيخلق استثمارات في البلاد تصل إلى 9 مليارات يورو.

وأضاف برغر لـ”العربية Business” أنه تم بالفعل إنفاق ما يقرب من نصف هذا المبلغ – 4.5 مليار يورو تقريباً – في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل تمويل البنوك، وتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية في البلاد.

وأوضح أنه لا تزال هناك مناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية حول تقديم مزيد من الدعم لمصر يشمل قروضا، ومنحا وخطوط ائتمان في المجالات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة التي تحتاج مزيد من الدعم لاستكمال البرنامج التمويلي.

وقال إنه يصعب حاليا تحديد حجم التمويل الذي سيقدم لدعم مصر لمساعدة الدولة في التعامل مع المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا، وقال “المساعدات التي قدمتها أوروبا إلى مصر مؤخراً ليست مقابل التهجير وهي متفق عليها مثل ما ذكرت العام الماضي”.