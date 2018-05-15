العربية الأمريكية تفتتح مركز صيانة جيب باستثمارات 2.8 مليون دولار

أحمد عوضقال محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية aav، إن شركته ضخت استثمارات 2.8 مليون دولار بالشراكة مع فيات كرايسلر العالمية، لتدشين مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة وصالة عرض لبيع سيارات جيب علي مساحة 14425 مترا.جاء ذلك علي هامش احتفالية تجديد عقد الشراكة بين الهيئة العربي



أحمد عوض

قال محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية aav، إن شركته ضخت استثمارات 2.8 مليون دولار بالشراكة مع فيات كرايسلر العالمية، لتدشين مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة وصالة عرض لبيع سيارات جيب علي مساحة 14425 مترا.

جاء ذلك علي هامش احتفالية تجديد عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز، العالمية وافتتاح أحدث مركز خدمة لسيارات جيب في الشركة العربية الأمريكية للسيارات.

وأوضح أن المركز الجديد يأتي ضمن خطة العربية الأمريكية التي تعتمد علي تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع والصيانة لسيارات جيب، موضحا أن الطاقة الاستعابية للمركز تبلغ 80 سيارة في اليوم الواحد، بقدرة 7.5 آلاف وحدة خلال العام الاول، بإجمالي إيرادات مستهدفة 660 ألف دولار.

وتوقع أنيس، أن يستوعب مركز الصيانة إصلاح ما يقرب من 14 ألف سيارة بإيرادات مستهدفة مليون دولار خلال 2023.

من جانبه، قال عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة أجرت مفاوضات مع شركة فيات كرايسلر العالمية استمرت عام، لتجديد عقد الشراكة واستكمال الخطط الأنتاجية لسيارات جيب، مضيفا أن العربية الأمريكة زوت المركز الجديد باحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة لرفع مستوي الخدمة المقدمة لعملاء جيب.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع “فيات كرايسلر” العالمية على مد الشراكة العربية اﻷمريكية حتى 2027، والتي تسهم في تطوير خدمة ما بعد البيع للسيارات “جيب” لأعلي المستويات، مضيفا أن “العربية الأمريكية” تستهدف زيادة نسب المكون المحلي إلي 47% بمختلف الطرازات المصنعة محليا.