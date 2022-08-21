«العربى» تنشئ مصنعا للأجهزة المنزلية فى نيجيريا نهاية 2023 

كشف المهندس محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى أنها تعتزم بدء تدشين مصنع جديد للأجهزة المنزلية فى نيجيريا بنهاية عام 2023 فى إطار خطة التوسع الأفريقى للمجموعة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن المجموعة تمتلك مصنعين فى كل من جنوب أفريقيا والسودان، وتسعى لإضافة أخر بخلاف مصنع نيجيريا فى القارة السمراء خلال الـ 10 أعوام المقبلة، إذ تخطط لاختيار دولتين جديدتين خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى المحلى، أوضح أن مجموعة العربى تعتزم إنشاء مجمعات صناعية جديدة فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، لتصنيع بعض المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وأبرزها ضاغط الهواء «الكومبريسور».

ولفت إلى أن المجموعة تدرس حاليًا طرق تدبير تمويل مجمعات “قويسنا” الصناعية، مشيرًا إلى أنها ستوفر نحو 12 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.

وتطرق إلى وثيقة التأمين على منتجاتها من شاشات التليفزيون، موضحًا أن المجموعة تهدف إلى القضاء على مشكلات الكسر، وغيرها من الأمور التى تمثل عبئا ماديا كبيرا على العميل.

يُذكر أن «العربى» تعاقدت مع شركة «جى اى جى مصر» لتوفير غطاء تأمينى لشاشات التليفزيون، لحماية العميل من المخاطر والخسائر الناجمة من كسر الشاشة.

وتصدر المجموعة نحو %10 من الإنتاج لنحو 55 دولة وتسعى لزيادة تلك النسبة خلال السنوات المقبلة، ولديها حاليا نحو 40 ألف عامل وموظف وتسعى لتوفير العديد من فرص العمل فى مصر.