«العربى» تنشئ مجمعا صناعيا للأجهزة الكهربائية بعد حصولها على الرخصة الذهبية

اقتربت شركة العربى جروب للتنمية الصناعية والتجارية من إنشاء مجمع صناعى متكامل فى مدينة قويسنا، وذلك بعد حصولها على الرخصة الذهبية منذ أيام.

وقالت مصادر مسئولة إن المجمع سيشمل عددا من مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة بالكامل والنصف مصنعة.

يذكر أن اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية أقرت مؤخرا منحها لـ 8 مشروعات ضخمة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها فى الاجتماع المقبل لبدء التنفيذ، من ضمنها مجموعة العربى، و«هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد»، ومشروع لإنتاج الأعلاف والكيماويات تابع لشركة «سى إف سى للأعلاف والكيماويات» بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ«المال»، أن المجموعة تخطط لبدء الإنتاج الفعلى للمجمع مطلع 2024 المقبل، لافتة إلى أن الهدف الأساسى هو تصدير معظم إنتاجيته للخارج خاصة الأسواق الخليجية والمجاورة.

وأوضحت أنه سيتم بدء الأعمال الإنشائية للمشروع فور انتهاء إجراءات الرخصة الذهبية، والتى ستسهم فى تذليل أى عقبة أمام المجمع الجديد، لافتة إلى أن المجموعة تستهدف الاعتماد على نسبة مكون محلى تتراوح من 40 و%50 لأول مرة بالمشروع، وذلك فى إطار استراتيجية مصر لتوطين الصناعة والمنتج المحلى.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تخطط لزيادة معدلات التصدير ونسب المكون المحلى داخل منتجاتها بما يسهم فى خفض معدلات الاعتماد على العملة الصعبة وتوفيرها لاستيراد المكونات الضرورية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت دليل الحصول على الرخصة الذهبية «الموافقة الموحدة»، والتى تصدر خلال 90 يوما كحد أقصى، ويجوز منحها لجميع الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتمتلك مجموعة العربى 4 مجمعات صناعية، أحدها بالمنوفية واثنين فى القليوبية والرابع فى بنى سويف، وحققت مبيعات تقارب 22 مليار جنيه فى 2021. وتصدر «العربى» إنتاجها إلى 60 دولة حول العالم، وتنتج 25 منتجا ونحو 4000 صنف، كما تعد وكيلا لـ15 علامة تجارية، وفق بيانات سابقة.