العربى تفتتح مركزًا لوجيستيًا بأسيوط باستثمارات 50 مليون جنيه

دعاء حسنىتعتزم مجموعة العربى للصناعات الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، افتتاح مركز لوجيستى جديد بمحافظة أسيوط، غدا الثلاثاء، باستثمارات 50 مليون جنيه، يضم خطى إنتاج لشاشات التليفزيون والمراوح.وتعد مجموعة العربى، متخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، ويتبعها 12 كيانًا، وتملك مجمعين ص

دعاء حسنى

تعتزم مجموعة العربى للصناعات الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، افتتاح مركز لوجيستى جديد بمحافظة أسيوط، غدا الثلاثاء، باستثمارات 50 مليون جنيه، يضم خطى إنتاج لشاشات التليفزيون والمراوح.

وتعد مجموعة العربى، متخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، ويتبعها 12 كيانًا، وتملك مجمعين صناعيين فى كل من مدينتى بنها وقويسنا، يشملان 18 مصنعاً عاملاً على مساحة أكثر من 386 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أنها تعد وكيلاً تجارياً لاستيراد العديد من المنتجات العالمية.

كشف إبراهيم العربى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أن مجمع أسيوط الجديد تصل طاقته الإنتاجية لمليون وحدة سنوية من الشاشات والمراوح يوجه 50 % منها للسوق المحلية و50 % للتصدير، وسيتم افتتاحه غدًا بحضور محمود العربى، الرئيس التنفيذى للمجموعة والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط.

وأضاف أن المركز اللوجيستى فى أسيوط يعد امتدادًا للمجمع الصناعى الذى تنفذه المجموعة ببنى سويف بالصعيد، ومخطط افتتاحه خلال 2019، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه لإنتاج مكونات وقطع غيار الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وسيوفر 11 ألف فرصة عمل بمحافظات الصعيد.

وأكد العربى أن المركز اللوجيستى سيفتح قنوات اتصال جديدة بين المنتج والمستهلك، ما يسهل عملية توفير السلع بصعيد مصر فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الافتتاح حلقة من حلقات زيادة الاستثمار فى جنوب مصر والتى بدأت بإنشاء أكبر مجمع لتصنيع مكونات الإنتاج وقطع غيار الأجهزة المنزلية والإلكترونية فى محافظة بنى سويف.