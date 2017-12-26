العربى تطرح تخفيضات 20% على منتجاتها‎

المال– خاصأطلقت مجموعة العربي مبادرة تخفيضات على منتجاتها تحت شعار "وفر وعدي" بنسبة بلغت 20%، وتستمر حتى يناير المقبل، بجميع معارضها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ولدى الموزعين المعتمَدين، بالإضافة للبيع عن طريق موقعها الإلكتروني.وسلّمت الشركة تذاكر السفر للعديد من الفائزين برحلات مجا

المال– خاص





أطلقت مجموعة العربي مبادرة تخفيضات على منتجاتها تحت شعار “وفر وعدي” بنسبة بلغت 20%، وتستمر حتى يناير المقبل، بجميع معارضها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ولدى الموزعين المعتمَدين، بالإضافة للبيع عن طريق موقعها الإلكتروني.

وسلّمت الشركة تذاكر السفر للعديد من الفائزين برحلات مجانية؛ لتشجيع منتخب مصر في كأس العالم بروسيا 2018.

قال إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن علاقاتنا بعملائنا مبنية على الثقة وتقديم كل ما هو جديد في عالم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تتمتع بالحياة العصرية مع الجودة الفائقة، لذا نحن في مجموعة العربي نقدم من حين لآخر هدايا تخفيضات على منتجاتنا لإسعاد عملائنا، بالإضافة إلى تنشيط حركة السوق.

وأضاف العربي، فى بيان صحفى، اليوم، أن نسب الخصم على منتجاتنا 20% تسهم إلى حد كبير في التخفيف عن عملائنا في كل مكان، كما أن الرحلات المجانية لعملائنا للسفر إلى روسيا هي دعوة صريحة منا لتشجيع ومؤازرة منتخبنا المصرى الذي أسعدنا جميعًا بتحقيق الحلم والوصول لكأس العالم.

يُذكر أن مجموعة العربي اعتادت على المشاركة في المناسبات التي يلتف حولها أبناء الشعب المصري، والتي تعيد الروح الجميلة بين أبناء الوطن، وتشجع على القيم الإيجابية كقيمة شكر الأم التي كانت تستهدفها حملة “شكرًا يا أمي”، وأيضًا قيمة التحلي بالوطنية وتشجيع المنتخب المصري في إنجازه الأخير.