«العربى الأفريقى» يخطط للتخارج من كيانات تابعة ويعين «هيرميس» مستشارًا مالياً

علمت «المال» أن «البنك العربى الأفريقى الدولى» يُخطط للتخارج من بعض أصوله التابعة فى السوق المحلية، وعيّن بالفعل «المجموعة المالية – هيرميس» كمستشار مالى لتولى إدارة تلك الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ«المال»، أن من ضمن الكيانات التابعة المخطط التخارج منها شركات «التأجير التمويلى» و«التمويل العقارى» فضلا عن «إدارة الأصول».

وتابعت أن البنك يضم تحت مظلته مجموعة من الشركات، منها «قابضة للاستثمارات»، وذراعا بمجال إدارة الأصول، وأخرى للسمسرة فى الأوراق المالية، وغيرها للتمويل العقارى، وغيرها للتأجير التمويلى، إلى جانب شركة «سندة» للتمويل متناهى الصغر والمملوكة لهُ بواقع %70.

وأضافت أن الأصول المُدارة تحت مظلة البنك من جانب شركته التابعة «العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات» تسجل خلال الوقت الحالى أكثر من 13 مليار جنيه من خلال مجموعة من الصناديق .

وأكدت أن المستشار المالى بصدد عقد لقاءات مع مستثمرين متنوعين، لبحث الصفقة المنتظرة.

وعلى جانب آخر، قالت المصادر إن «العربى الأفريقى» لم يبدأ بعد أى عمليات فحص لتلك الكيانات، وأن تخارجه من تلك الشركات كان مطروحًا منذ قرابة عامين على الأقل، فيما لم تفصح عن أى تفاصيل حول خطة البنك عقب إتمام العملية.

وتأسس «العربى الأفريقى الدولى» عام 1964 بموجب قانون خاص، كأول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، ومنذ تأسيسه، يعتبر واحدًا من أهم المصارف التجارية والاستثمارية فى المنطقة، ويتوزع هيكل مليكته بين «المركزى المصرى» والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى.

وتشهد السوق المحلية منذ فترة اهتمامًا واضحًا من جانب مجموعة من صناديق الاستثمار الخليجية التابعة لجهات حكومية، من بينها «السعودى» و«الإماراتى» و«القطرى» وغيرها، بالاستحواذ على حصص فى شركات مقيدة وغير مقيدة.