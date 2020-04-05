“العربى الأفريقى” يخصص 6 ملايين جنيه لدعم مبادرة “أهل مصر قد المسئولية” فى مواجهة كورونا

علوي: المسؤلية تجاه المجتمع هى ما يحفزنا .. و دعم الطاقم الطبي على رأس أولوياتنا

وافق البنك العربى الأفريقى الدولي على التبرع بقيمة 6 ملايين جنيه لمؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف دعم حملتها “أهل مصر قد المسؤولية” للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا والاستعداد لمواجهة الإحتياج المتزايد للرعاية الطبية بهدف تخفيف المعاناة عن كل الحالات المصابة.

وقال البنك فى بيان، يوم الإثنين، إن قيمة التبرع سيتم توجيهها لشراء المعدات الطبية والأجهزة اللازمة مثل وحدات الرعاية المركزة المدعمة بأجهزة التنفس الصناعى، والمستلزمات الوقائية اللازمة لحماية الأطباء وأطقم التمريض، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تتعرض لها مصر والجهود المبذولة من كافة الجهات والمؤسسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتأتى الخطوة التى قام بها البنك العربى الأفريقى الدولي تعزيزاً لدوره كمؤسسة مصرفية رائدة تعى دورها ومسؤوليتها الإجتماعية تجاه الأزمة الحالية، و حرصها على أن يكون لها دور فاعل بالتعاون مع كل قطاعات الدولة و إدراكها لأهمية تكاتف جهود المجتمع المدني للوقوف يداً واحدة لمجابهة هذا التحدي.

وقامت كلاً من مؤسسة أهل مصر للتنمية والبنك العربى الأفريقى الدولي ببدء تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة بشراء عدد ٤ وحدات عناية مركزة كاملة مطابقة لمقاييس الجودة العالمية والمدعمة بأجهزة التنفس الصناعى بقيمة تقارب ثلاثة ملايين جنيه.

ويتم تقسيم الغرف بالتساوى بين المستشفى العام بالفيوم و المستشفى الجامعى بالمنيا وهما من المحافظات الأشد احتياجاً للتجهيزات الطبية لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا و تعزيز قدراتهم على الاستمرار فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لتقليل معدلات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس و زيادة معدلات الشفاء.

وعلق شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولي : “إن المسؤلية تجاه مجتمعنا هى دائما الحافز على المشاركة فى فعاليات من شأنها إحداث تغيير إيجابي للخروج من الأزمة”.

أضاف “هذا واجبنا كأحد أهم مؤسسات القطاع المصرفي التى طالما كانت لها الريادة في العمل المجتمعى والمشاركة في مبادرات الاستدامة، من هذا المنطلق فقد وضعنا على رأس أولوياتنا توفير صمام الأمان للفرق الطبية فى الصفوف الأولى على جبهة التصدى للفيروس، وسنظل دائماً داعمين للقطاع الطبي المصري الذي أشادت المؤسسات العالمية بمثابرته وصلابته وقدرته على التصرف باحترافية في وقت الأزمات.”

السويدي: الأزمة تتطلب تكاتف الجميع للعبور منها



وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، عن مدى سعادتها بالتعاون بين مؤسسة اهل مصر للتنمية والبنك العربى الأفريقى الدولى بدعمه مبادرة أهل مصر، مؤكدة أن ما تقوم به المؤسسة، لم يكن له أن يتم الا باستجابة الهيئات والمؤسسات لدعوتها لضرورة مساندة الدولة فى اجراءاتها الاحترازية وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين وتأمين عمل الأطباء. الدكتورة هبة السويدى ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية

أشارت الى أن ما تقوم به مؤسسة أهل مصر للتنمية، والبنك العربى الافريقى الدولى هو واجب وطنى فى ظل ظرف حرج تتعرض له مصر و يتطلب تكاتف الجميع للعبور من هذه الازمة.

و أشاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالمشاركه الفعالة للبنك العربي الأفريقي الدولة ومؤسسة أهل مصر للتنمية في توفير عدد من الاجهزة والمستلزمات الطبية لحماية أعضاء الفريق الطبي بالمحافظة، مثمناً دور المجتمع المدني ومايبذلونه من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.