العربى الأفريقى وصندوق سند يطلقان شركة للتمويل متناهى الصغر

حسن عبد الله : مصر بها 6.5 مليون مشروع بفجوة ائتمانية تقدر بـ10 مليارات دولار أحمد الدسوقى أطلق البنك العربى الأفريقى وصندوق سند الألمانى التابع لبنك التعمير الألمانى kfw شركة سندة للتمويل متناهى الصغر. قال حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك، خلال الاحتفال

حسن عبد الله : مصر بها 6.5 مليون مشروع بفجوة ائتمانية تقدر بـ10 مليارات دولار





أحمد الدسوقى

أطلق البنك العربى الأفريقى وصندوق سند الألمانى التابع لبنك التعمير الألمانى kfw شركة سندة للتمويل متناهى الصغر.

قال حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك، خلال الاحتفالية، إن إطلاق الشركة يأتى فى إطار حرص البنك على الاستمرار فى دوره بدفع النمو الاقتصادى.

وتأتى نسبة مشاركة البنك وشركاته فى رأسمال الشركة 70%، فيما تشكل نسبة صندوق سند 30%، وستقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية من الدلتا إلى الصعيد.

وأشار إلى أن مصرفه يحرص على تمكين الشرائح العريضة فى المجتمع المصرى لتصبح طاقة منتجة تحقق الشمول المالى، ويشكل صعيد مصر محافظة سوهاج نقطة البداية.

ولفت إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر يقدر بـ6.5 مليون مشروع، بفجوة ائتمانية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكى، مما يستدعى تكاتف المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع.