العربى الأفريقى وسكن تشاركان فى مبادرة المركزى للتمويل العقارى

❏ توقعات بانتهاء الشركات من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون جنيه 2018أحمد الدسوقىعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركتى «العربى الأفريقى» و«سكن» للتمويل العقارى، تستعدان للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها البنك المركزى لخدمة محدودى الدخل عام 2014.و

❏ توقعات بانتهاء الشركات من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون جنيه 2018

أحمد الدسوقى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركتى «العربى الأفريقى» و«سكن» للتمويل العقارى، تستعدان للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها البنك المركزى لخدمة محدودى الدخل عام 2014.

وقالت المصادر إن الشركتين تضعان اللمسات الأخيرة على الأنظمة الخاصة، بهما ويدربان العاملين، تمهيداً للبدء فى المشاركة فى المبادرة قبل انتهاء العام الحالى 2017.

ولفتت إلى أنه لم يشارك فى المبادرة حتى الآن – بعد السماح للشركات بالمشاركة فيها بجانب البنوك – إلا شركتى « التعمير» و«الأهلى»، مؤكدة أن المبالغ التى تم ضخها حتى الآن فى المبادرة لا تزال ضئيلة.

كان «المركزى» قد أتاح مؤخرًا، قرضًا بقيمة 500 مليون جنيه لشركة إعادة التمويل العقارى، بغرض ضخها عبر شركات التمويل العاملة فى السوق، لمحدودى ومتوسطى الدخل، الراغبين فى تملك وحدات سكنية.

وتوقعت المصادر انضمام شركات جديدة للمبادرة خلال العام المقبل 2018، مؤكدة أنه لن يتم مشاركة كل الشركات فى مبادرة التمويل العقارى، مثلما لم تشارك جميع البنوك فيها.

وقالت إنه تم ضخ تمويلات حتى الآن من جانب الشركتين فى المبادرة، ولكن المبالغ لاتزال ضئيلة للغاية حتى الآن، متوقعة الانتهاء من جميع التمويلات التى خصصها «المركزى» للشركات قبل انتهاء عام 2018.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح القروض بفائدة 7 و8 %، لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل أصحاب الدخول التى تعمل عن 1400 جنيه شهريًا بفائدة متناقصة 5 % سنويًا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فيها اعتبارًا من مارس الماضى.