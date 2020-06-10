بنـــوك

“العربى الأفريقى” منسق عام ومرتب ومسوق قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه لـ “مدينة نصر للإسكان”

ضمن تحالف مصرفى شمل البنك الأهلى وبنك مصر لتدشين مشروع سراى
فاطمه امام 2:53 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 2:53 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن قيامه بترتيب وتسويق واحده من أكبر القروض المشتركة طويلة الأجل الموجهة لشركات قطاع التطوير العقاري من خلال قطاعي بنوك الاستثمار والشركات والمؤسسات.

وقال البنك فى بيان، الأربعاء، إنه قام بتوقيع عقد القرض المشترك الممنوح لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 2.1 مليار جنيه في مطلع شهر مايو 2020 وذلك بغرض تمويل المرافق الأساسية وأعمال البناء للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع المزمع للشركة الواقع بالكيلو 45 تحت اسم “سراي”

كما تم توجيه جزء من القرض لسداد القرض المعبرى السابق منحه من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي بإجمالي مبلغ 455 مليون جنيه مصري لتمويل الانشاءات بالمشروع سالف الذكر وحتى الانتهاء من ترتيب وتسويق القرض المشترك.

يعد مشروع “سراي” أحد أكبر مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية 11.4 مليار جنيه مصري.

تولى البنك العربي الافريقي الدولي دور المنسق العام للتمويل (Global Coordinator)، والمرتب الرئيسي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل، وبنك الحساب.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف المصرفي قد شمل كلاً من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل وبنك مصر كوكيل الضمانات للقرض المشترك الممنوح للشركة سالفة الذكر.

وتوزع مبلغ القرض بالتساوي على البنوك المشتركة بواقع 700 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

«الأهلى» و«العربى الأفريقى» يراجعان العقود النهائية لقرض «مدينة نصر للإسكان»

محمد سالم 9:37 ص, الثلاثاء, 21 أبريل 20

تحالف بنكى يغلق سندات بقيمة 734 مليون جنيها لـ «جى بى للتأجير التمويلى»

محمد سالم 3:10 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

«العربي الأفريقي» يطرح حلول دفع إلكترونية جديدة خلال مشاركته فى “Cairo ICT”

‫محمود الصباغ‬‎ 1:56 م, الخميس, 5 ديسمبر 19

البنك العربى الأفريقى يشارك بـ 210 ملايين جنيها فى سندات توريق بالم هيلز

سيد بدر 5:19 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 19

البنك الأهلي يشارك بـ 2.3 مليار جنيه في سندات المجتمعات العمرانية

المال - خاص 2:54 م, الثلاثاء, 29 أكتوبر 19

البنك العربي الأفريقي يرتفع بإجمالي الأصول إلى 12.7 مليار دولار بنهاية يونيو (فيديو)

سيد بدر 12:33 م, الأربعاء, 9 أكتوبر 19