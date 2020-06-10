“العربى الأفريقى” منسق عام ومرتب ومسوق قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه لـ “مدينة نصر للإسكان”

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن قيامه بترتيب وتسويق واحده من أكبر القروض المشتركة طويلة الأجل الموجهة لشركات قطاع التطوير العقاري من خلال قطاعي بنوك الاستثمار والشركات والمؤسسات.

وقال البنك فى بيان، الأربعاء، إنه قام بتوقيع عقد القرض المشترك الممنوح لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 2.1 مليار جنيه في مطلع شهر مايو 2020 وذلك بغرض تمويل المرافق الأساسية وأعمال البناء للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع المزمع للشركة الواقع بالكيلو 45 تحت اسم “سراي”

كما تم توجيه جزء من القرض لسداد القرض المعبرى السابق منحه من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي بإجمالي مبلغ 455 مليون جنيه مصري لتمويل الانشاءات بالمشروع سالف الذكر وحتى الانتهاء من ترتيب وتسويق القرض المشترك.

يعد مشروع “سراي” أحد أكبر مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية 11.4 مليار جنيه مصري.

تولى البنك العربي الافريقي الدولي دور المنسق العام للتمويل (Global Coordinator)، والمرتب الرئيسي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل، وبنك الحساب.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف المصرفي قد شمل كلاً من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل وبنك مصر كوكيل الضمانات للقرض المشترك الممنوح للشركة سالفة الذكر.

وتوزع مبلغ القرض بالتساوي على البنوك المشتركة بواقع 700 مليون جنيه.