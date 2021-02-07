بورصة وشركات

«العربى الأفريقى» للتداول تقترض 20 مليون جنيه لتمويل الشراء بالهامش

من القابضة الأم
منى عبدالباري 8:06 ص, الأحد, 7 فبراير 21 8:06 ص, الأحد, 7 فبراير 21

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تسير شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية – ذراع السمسرة للبنك العربى الأفريقى- حاليا فى إجراءات الحصول على قرض مساند بقيمة 20 مليون جنيه، لدعم عملياتها التشغيلية، وبالإضافة إلى ذلك تمكنت الشركة مؤخرا من مضاعفة خطوط الائتمان لديها  لدعم شريحة المؤسسات.

وكشف ياسر المصرى، العضو المنتدب للشركة أنها تسير حاليا فى إجراءات الحصول على قرض مساند قيمته 20 مليون جنيه، من الشركة الأم العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة، بتمويل من البنك العربى الأفريقى، يتم ضخه لزيادة السيولة الخاصة بالشركة لدعم عمليات الشراء الهامشى.

وتوقع – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – انتهاء إجراءات القرض، والحصول عليه فى الربع الثانى من العام الحالى، وضخه فى الشركة مباشرة، لتعزيز السيولة الخاصة لعمليات الشراء الهامشى، بهدف تحقيق عائد أعلى على الاستثمار.

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زيادة خطوط الائتمان من البنوك إلى 50 مليونا لدعم تعاملات المؤسسات

وأشار إلى أن “العربى الأفريقي” نجحت مؤخرا فى زيادة خطوط الائتمان  لمستويات 50 مليون جنيه، مقارنة مع 20 مليونا العام الماضى، بتمويل من البنك العربى الأفريقى، وبنوك أخرى، لدعم تعاملات شريحة المؤسسات.

وجاءت “العربى الأفريقي” فى يناير الماضى فى المرتبة العاشرة على صعيد تعاملات الأفراد فى يناير بحصة سوقية %2.7، وقيم تداولات 377 مليون جنيه.

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وقال “المصري” إن “العربى الأفريقي” لن تقوم بتخصيص استثمارات جديدة للبنية التكنولوجية العام الحالى، لامتلاكها أحدث تكنولوجيا فى مجال عملها.

وحول تقدم الشركة فى الترتيب العام لشركات السمسرة فى يناير الماضى،  أوضح أن ذلك يرجع بشكل أساسى إلى اقتناص الشركة  حصة سوقية أعلى فى تعاملات العرب، بلغت %11.7، بقيم تداولات 470 مليون جنيه، مما أهلها للحصول على المركز الثانى فى هذه الفئة.

وأكد “المصري” أن القرض المساند الذى ستحصل عليه الشركة  سيوجه لتعزيز الشراء الهامشى، لجذب شريحة أعلى من المستثمرين العرب.

و تقدمت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية مركزًا فى ترتيب السمسرة لشهر يناير 2021، لتحتل المركز الـ 14 منفذة تداولات بقيمة 1.327 مليار جنيه بحصة سوقية %2.3 مقارنة مع المركز الـ 15 فى ترتيب شهر ديسمبر 2020، بقيمة تداولات منفذة بلغت 1.539 مليار جنيه بحصة سوقية %2 .

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وجاءت شركة “العربى الأفريقي” فى المركز الـ 14 بترتيب شركات السمسرة لعام 2020، بقيمة تداولات منفذة 10.794 مليار جنيه بحصة سوقية %1.7.

ويبلغ رأس مال شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية 42 مليون جنيه، وحصلت الشركة على جائزة شركة السمسرة رقم 1 من مجلة “جلوبال فاينانس” العام الماضى.

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بقلم منى عبدالباري

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