العراق يوافق على سداد 2.76 مليار دولار من مشتريات الطاقة المتأخرة إلى إيران

وافق العراق على سداد ما إجمالي قيمته نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران، بعدما حصل على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة، حسبما ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية.

وقال المصدر بوزارة الخارجية، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث مع الإعلام، لرويترز إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الإعفاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض يوم الخميس.

وبسبب عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز.

لكن العقوبات الأمريكية على النفط والغاز الإيرانيين عرقلت دفع العراق تكاليف الواردات، ما جعل ديونا ضخمة تتراكم عليه وأدى إلى رد إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان موجز إن حسين أحرز تقدما “بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران خلال حديثه مع نظيره الأمريكي في الرياض”، وذلك حينما سئل عن المستحقات.