العراق يفوز بقضية تحكيم دولية ضد تركيا في نزاع بشأن النفط الخام

فاز العراق بقضية تحكيم دولية ضد تركيا في نزاع طويل الأمد بشأن صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية بالعراق، بحسب وكالة بلومبرج.

أفادت “أرجوس” نقلاً عن مصادر لم تحددها أنَّ محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكمت لصالح العراق.

يزعم العراق أنَّ تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقَّعة في عام 1973 بالسماح بمرور صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل دون موافقة الحكومة العراقية.

قضية تحكيم ضد تركيا

لن تسمح تركيا للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد، وفقاً لقرار التحكيم.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها “بلومبرج نيوز” صادرة عن مكتب الشحن العراقي في ميناء جيهان التركي أنَّ تركيا لن تسمح بعد الآن بتحميل النفط الخام لصالح إقليم كردستان دون موافقة السلطات الفيدرالية العراقية. ونقلت الوثيقة عن مسؤول في شركة “بوتاس” التركية التي تديرها الدولة تنبيه مكتب الشحن العراقي.

وقال شخص مطلع على الحكم إنَّه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة، لم تُبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان. وقال المصدر إنَّ تركيا أوقفت تلقي النفط عبر خط أنابيب كردستان.

ولم يرد على الفور مسؤولون في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة إقليم كردستان حوالي 400 ألف برميل يومياً.