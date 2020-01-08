العراق يعلن سقوط 22 صاروخًا إيرانيًا على أراضيه دون ضحايًا

استهدفت صواريخ باليتسية إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدة مواقع لقوات تقودها أمريكا في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بـ العراق ، اليوم الأربعاء، سقوط 22 صاروخًا في الهجوم الإيراني على قواعد داخل العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أوردته قناة “السومرية نيوز”، أن العراق تعرض فجر الأربعاء إلى قصف بـ22 صاروخا، سقط 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت.

وأضافت أن خمسة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، جميعها على مقرات التحالف، ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوات العراقية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

واستهدفت صواريخ باليتسية إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدة مواقع لقوات تقودها أمريكا في العراق ، من ضمنها قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، بهجوم صاروخي.

وقال مسؤول أمريكي إن قاعدة عين الأسد الجوية التي تم استهدافها كانت تستضيف قوات تقودها أمريكا بالعراق، وأشار إلى أنه لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي عليها، وجاري حصرها.