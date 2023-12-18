العراق يشهد أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 سنوات

يتوجه العراقيون اليوم الإثنين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات تجرى منذ 10 سنوات والتي من المرجح أن تعزز قبضة الائتلاف الشيعي الحاكم على السلطة وسط مقاطعة رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر المنافس الرئيسي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ويُنظر إلى التصويت على أنه اختبار للديمقراطية العراقية حديثة العهد التي أرستها الولايات المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات وثيقة الصلة بإيران مكاسب على الساحتين السياسية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية.

وتتزايد لا مبالاة الناخبين بعمليات الاقتراع، خاصة أن أغلبهم من الشباب الذين يشعرون بأنهم لم يلمسوا فوائد ثروة العراق النفطية الهائلة والتي تم توجيه قسم كبير منها بشكل خاطئ أو سُرق في بلد يصنف بين أكثر دول العالم فسادا.

ودعا كبار السياسيين إلى الإقبال على التصويت في تصريحات لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بأصواتهم في مركز خاص أقيم لكبار المسؤولين في قاعة فخمة بأحد أرقى فنادق بغداد.

وهناك ما يزيد قليلا عن 16 مليون عراقي مسجلون للتصويت يوم الاثنين لكن هذا أقل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 عندما قالت السلطات إن 22 مليونا مؤهلون للتصويت. وبلغت نسبة المشاركة حينها 41%.