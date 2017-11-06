العراق يشترى 500 ألف طن قمح بالأمر المباشر

خالد بدر الدين:أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم، أنها اشترت 500 ألف طن قمح، في صفقة شراء بالأمر المباشر.وذكرت الوزارة في بيان أنه تم شراء 300 ألف طن من شركة كارجيل، و150 ألف طن من شركة ADM، و50 ألف طن من شركة لم تكشف عن اسمها، وأن الشحنات ستصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.وأضافت وزارة التجارة



خالد بدر الدين:



أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم، أنها اشترت 500 ألف طن قمح، في صفقة شراء بالأمر المباشر.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم شراء 300 ألف طن من شركة كارجيل، و150 ألف طن من شركة ADM، و50 ألف طن من شركة لم تكشف عن اسمها، وأن الشحنات ستصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأضافت وزارة التجارة في بيان اليوم، أن العقود التي أبرمتها كانت بقرار من مجلس الوزراء.

كانت وكالة رويترز قد نشرت أن مجلس الوزراء العراقي، فوض في مايو الماضى وزارة التجارة، لإجراء صفقات شراء مباشرة للقمح والأرز، خارج نظام المناقصات، لضمان الأمن الغذائي، والحصول على أسعار أفضل، وتعزيز احتياطيات البلاد بسرعة.

ويواجه العراق صعوبات في استيراد الحبوب لبرنامج الغذاء المدعم، بعدما وضع شروطا جديدة للدفع والجودة، أبعدت التجار عن مناقصاته الدولية هذا العام.

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضى عن بيع 100 ألف طن من القمح الشتوي الأحمر الصلد إلى العراق، للتسليم خلال السنة التسويقية 2017/2018 .

