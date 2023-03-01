العراق يحقق عائدات نفطية تتجاوز 7 مليارات دولار خلال فبراير

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إجمالي صادرات النفط في فبراير 92.3 مليون برميل، بحصيلة بلغت 7.08 مليار دولار. وذكرت الوزارة أن متوسط سعر برميل النفط في فبراير بلغ 76.75 دولار.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، إن حجم صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير وستبقى دون تغيير في مارس.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.

وأظهر مسح لرويترز أمس الثلاثاء، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في فبراير مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا، على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير.

ولا يزال الإنتاج منخفضا بأكثر من 700 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر.

واحتل العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، المرتبة الثانية من حيث زيادة الإنتاج بعد نيجيريا.

وأفادت بيانات رفينيتيف “أيكون” وشركات أخرى تتبع حركة النفط، أن العراق رفع حجم صادراته من النفط المستخرج من جنوب البلاد في الشهر الجاري، مما عوض الانخفاض في صادراته من شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي، الذي توقف العمل به لفترة قصيرة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.