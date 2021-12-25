طاقة

العراق يحقق إيرادات أكثر من 7.5 مليار دولار من الصادرات النفطية خلال نوفمبر

كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغت 98 مليونًا و192 ألفًا و317 برميلًا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و610 ملايين و850 ألف دولار.
هيثم سمير 6:37 م, السبت, 25 ديسمبر 21 6:37 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن الإيرادات المتحققة عن مجموع الصادرات النفطية، خلال الشهر الماضي، تجاوزت الـ7.5 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة RT.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغت 98 مليونًا و192 ألفًا و317 برميلًا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و610 ملايين و850 ألف دولار”.

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وأضافت أن “الكميات المصدرة من النفط خلال تلك المدة بلغت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، 95 مليونًا و860 ألفًا و149 برميلًا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان، 2 مليون و32 ألفًا و685 برميلًا”.

وأشارت إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 77.510 دولار”.

وتابعت وزارة النفط العراقية أن “الكميات المصدرة حملت من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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بقلم هيثم سمير

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