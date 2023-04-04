العراق يحصل على 30% من مشروع النفط والغاز مع «توتال إنرجيز»

توصّل العراق، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاقية مع شركة “توتال إنرجيز”، سيحصل بموجبها على حصة 30% من مشروع النفط والغاز المؤجل منذ سنوات، والبالغة قيمته 27 مليار دولار، بحسب “رويترز” نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة، ما يذلل إحدى آخر العقبات أمام المباشرة بتنفيذ العقود.

كانت الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، أوقفت الصفقة مع “توتال” مطالبةً أن تكون حصة العراق 40% من عقود مشروعات النفط والغاز، في حين أن النسبة في العقود المبدئية تبلغ 25%.

اتفاقية مع “توتال إنرجيز”

الاتفاق المبدئي بين الطرفين وُقِّعَ عام 2021، ويتيح لشركة “توتال” بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاماً.

شهد اليوم الثلاثاء أيضاً تطوراً نفطياً مهماً في العراق، من خلال اتفاق بغداد مع أربيل على استئناف تصدير نفط كردستان، بعد اجتماع السوداني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، حيث جرى التأكيد على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق، وفق وكالة الأنباء العراقية.

استئناف تصدير نفط كردستان سيتيح أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية التي تمر عبر تركيا.

كان العراق، وبالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في تحالف “أوبك+”، أعلن الأحد عن خفض إنتاجه من النفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً، ضمن تخفيضات بلغ إجماليها 1.66 مليون برميل حتى نهاية 2023، وتصدّرتها السعودية وروسيا بتخفيض 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.