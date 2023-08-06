العراق يحجب تطبيق تليجرام للحفاظ على بيانات مؤسسات الدولة

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن سبب حجب تطبيق تليجرام، حيث أوضحت في بيان لها أن القرار جاء بناء على توجيهات عليا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن توجيهات الجهات العليا متعلقة بالأمن الوطني، و”حفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”.

وأوضح البيان أن “المؤسسات العراقية طلبت مرارا، من الشركة المسؤولة عن التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات”.