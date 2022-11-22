العراق يتسلم رئاسة اجتماعات الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب من الأردن

تسلمت جمهورية العراق رئاسة الدورة الحالية رقم 35 لمجلس وزراء النقل من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب.

وقام ماهر حمدى وزير النقل فى المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب بتسليم وزير النقل العراقى رزاق السعدوارى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل.



وتقام اجتماعات الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب برعاية أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

يناقش مجلس وزراء النقل ومكتبه التنفيذي سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وأهمية تأسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ليتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، إضافة إلى الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

وفي مجال النقل الجوي: يناقش المجلس والمكتب التنفيذي اعتماد المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، بالإضافة إلى دعم كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للترشح لعضوية مجلس منظمة “الإيكاو” عن (الفئة الثانية) للفترة (2023-2025)، كما يناقش الوزاري المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.