سيـــاســة

العراق: سلمنا الكويت 490 مليون دولار تعويضات غزو 1990 ونسدد 629 مليونا آخرين في 2020

دفعت بغداد نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية
المال - خاص 10:16 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:16 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أعلنت سفارة العراق في الكويت أنها سلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقالت السفارة العراقية في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم عن أ ف ب.: “سدد العراق للكويت في 2021/10/26 مبلغ (490) مليون دولار”.

وأضاف: “وسيعمل العراق على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي 629 مليون دولار”.

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ودفعت بغداد نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية، حيث تأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وتم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة من البلاد.

وكانت قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس 1990 قبل أن تطردها قوات تحالف دولي في يناير 1991.

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