العراق تقرر فرض حظر تجوال في العاصمة بغداد 6 أيام لمواجهة «كورونا»

قررت السلطات العراقية، الأحد، فرض حظر تجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى 24 مارس الجاري، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.، بحسب العين الإماراتية.

وكشفت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الأحد، عن اتخاذ الخلية قراراً يقضي بفرض حظر التجوال في بغداد اعتباراً من مساء بعد غد الثلاثاء.

وأضافت أن “الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار الفيروس وطرق الوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها”.

وأوضحت الهيئة أن “الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ إلى ٢٤ مارس باستثناء البضائع من حظر التجوال”.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110 حالات.