العراق تطلب رسميا استئناف استيراد الدواجن المصرية

محرز: تشمل الحية والمجمدة وطيور الزينة الصاوى أحمد كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، أن دولة العراق، طلبت رسميا استئناف استيراد الداوجن المصرية، ومنتجاتها. كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، قد منعت استيراد الطيور الحية، والجارحة، وطيور الزينة من 24 دولة من ب

محرز: تشمل الحية والمجمدة وطيور الزينة

الصاوى أحمد

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، أن دولة العراق، طلبت رسميا استئناف استيراد الداوجن المصرية، ومنتجاتها.

كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، قد منعت استيراد الطيور الحية، والجارحة، وطيور الزينة من 24 دولة من بينها مصر، مطلع 2016، بسبب تفشى مرض إنفلونزا الطيور.

وأوضحت «محرز»، أن وزارة الخارجية أرسلت لـ« الرزاعة» طلبا رسميا، تلقته من السفير العراقى بالقاهرة، حبيب الصدر، بشأن بدء إجراءات استئناف التصدير إلى العراق.

تشمل قائمة المنتجات التى سيتم تصديرها، الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وطيور الزينة، والطيور الجارحة.

وقدرت «محرز» الكميات بنحو 5 ألاف طن، كشحنة أولى، لافتة إلى أن حصة العراق لن تقل عن 25 ألف طن سنويا، وهى كمية كبيرة كبداية – على حد وصفها- .

وفقدت مصر عدداً من الأسواق التى تستوعب صادراتها من الدواجن والطيور الحية، عقب تفشبى مرض إنفلونزا الطيور فى 2016، نتيجة إدراجها كدولة موبوءه، من منظمة صحة الحيوان.

وأشارت «محرز» إلى أن هناك مجموعة من الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والبيطرية، التى سيتم الاتفاق عليها بين مسئولى البلدين، تشمل الأوزان وشهادات الجودة.

وأضافت أن وفدا عراقيا سيزور مصر خلال شهرين، لمعاينة مزارع الدواجن، والمصانع، والتأكد من معايير وإجرءات السلامة الفنية فى الدواجن ومنتجاتها.

يبلغ عدد المزارع المرخصة نحو 25 ألف مزرعة، يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل، بشكل مباشر، وتتجاوز استثماراتها 60 مليار جنيه.