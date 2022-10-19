العراق: الصين تتجه نحو المزيد من الإنجازات الرائعة

قال سفير العراق لدى الصين شورش خالد سعيد إنه على قناعة بأن الصين ستحقق المزيد من الإنجازات الرائعة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

وعقد الحزب هذا الأسبوع مؤتمره الوطني الذي يُعقد كل خمس سنوات في بكين لوضع خطة التنمية المستقبلية للصين.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية، تزامنا والعام المقبل يوافق الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والعراق .

سفير العراق: في العقد الماضي، حققت الصين تقدماً مطردا

وفي معرض إشارته إلى أن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني له أهمية كبيرة في الصين والعالم، قال سعيد إنه أعجب بشدة بإنجازات الصين ومفهوم وضع الشعب في المقام الأول، حيث تم ذكرهما في تقرير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأضاف “في العقد الماضي، حققت الصين تقدماً مطردا وجمعت خبرات قيّمة في تحديث نظام الحوكمة وقدرتها في الصين”.

ولاحظ سعيد أن كلمة “الشعب” كلمة رئيسية ظهرت العديد من المرات في التقرير. ومستذكرا تجربة زيارته لشينجيانغ، قال إن شينجيانغ صنعت التاريخ من خلال القضاء على الفقر المدقع وبناء بنية تحتية سليمة وتحقيق تنمية عالية المستوى في الاقتصاد المحلي والمجتمع والثقافة.

وقال “هذا هو تجسيد موقف الحزب الشيوعي الصيني المتمثل في وضع الشعب في المقام الأول”.

ويؤمن سعيد بأن محتويات الثقافة والتعليم وغيرها من المجالات المذكورة في التقرير تعكس أن الحزب الشيوعي الصيني يولي أهمية إلى تحسين رفاهية الشعب ويلتزم بتلبية تطلعاته من أجل حياة أفضل.

سعيد: الإنجازات هائلة في الصين

وأضاف “الإنجازات الهائلة في الصين تبين أن الحزب الشيوعي الصيني قادر على صياغة أهداف استراتيجية طويلة الأجل وبناء الأمة وخدمة الشعب بشكل جيد”.

وذكر أن الصين اتخذت سلسلة من التدابير في التعاون الدولي للحد من الفقر وتغير المناخ ومكافحة الجائحة، ما أدى إلى تحسين رفاهية شعوب جميع البلدان، خاصة في البلدان النامية.

وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية المذكورة في التقرير، أوضح سعيد أن هذه السياسات ستحمي بشكل فعال السلام العالمي وستعزز التنمية المشتركة. “الصين لديها علاقات أوثق مع العالم، وتنمية الصين دفعة قوية للسلام والتنمية العالميين”.

وقال إن البلدين يتمتعان بصداقة تقليدية، ويتوقع أن يعزز البلدان الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وأن يعمقا التعاون متبادل المنفعة وأن يدفعا نحو تحقيق تقدم جديد في شراكتهما الاستراتيجية لمنفعة البلدين والشعبين على نحو أفضل.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال