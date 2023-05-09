العراق: استئناف تصدير النفط من حقل «القيارة»

أعلنت وزارة النفط العراقية استئناف عمليات تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 ألف برميل يوميا، حسبما ورد في بيان رسمي عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني.

وقال البيان إن أعمال النقل من الحقل تتم بخطوط السكك الحديد، وبكمية 30 ألف برميل في اليوم إلى موانئ الصادرات النفطية في الخليج، إضافة إلى تزويد مصفى القيارة النفطي بثلاثة آلاف برميل في اليوم.

واضاف الوزير: “هذه الخطوة سوف تحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إضافة إلى تشغيل مصفى القيارة، إلى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، وخصوصاً شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط، والشركة العامة لسكك حديد العراق”.

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير: “الوزارة كانت حريصة على الإسراع في استئناف عمليات الإنتاج من حقل القيارة النفطي، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية”، مشيراً إلى “أهمية استقرار الإنتاج من الحقل وإدامته، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية”.

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس إن “شركته ستقوم بعملية نقل النفط الخام من الموانى التصديرية إلى منطقة المخطاف في المياه الاقليمية ليتم تحميلها بعد ذلك إلى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.