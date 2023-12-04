العراقي نعمة عابد يتولى منصب ممثل الصحة العالمية في مصر

علمت “المال” أن منظمة الصحة العالمية أصدرت قرارا بتعيين الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثلا للوكالة الأممية في مصر، خلفا للبحرينية الدكتورة نعيمة القصير لبلوغها سن المعاش.

وأوضح مصدر لـ”المال”، أن عابد عراقي الجنسية، وكان يشغل منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان وسوريا والسودان، مشيرا إلى أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة البصرة وزمالة طب المجتمع “البورد العراقي” وهو طبيب متخصص في مجال علم الأوبئة.

ولفت المصدر إلى أن الممثل الجديد للمنظمة كان يقود فريق شلل الأطفال ونائب المنسق الأول لفريق استئصال شلل الأطفال في باكستان، مؤكدا أنه من المقرر أن يحضر لمقر المنظمة غدا الثلاثاء.

كانت الدكتورة نعيمة القصير قد انضمت لمنظمة الصحة العالمية عام 1999، وعملت كبيرة علماء التمريض وكانت مسؤولة عن تنسيق وإدماج قضايا التمريض في عمل سياسات وبرامج منظمة الصحة العالمية.

وعملت القصير، كممثلة لمنظمة الصحة العالمية في العراق، قبل أن يتم إعادة تعيينها في منصب مساعدة المدير الإقليمي عام 2010، حيث ركزت على تعزيز النظم الصحية المسندة بالبحوث والبينات.

وقبل انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية، كانت المستشارة الإقليمية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في صندوق الأمم المتحدة للسكان من عام 1996، حيث أجرت عمليات تقييم النظام الصحي بما في ذلك تحليل وضع الصحة الإنجابية في بلدان الشرق الأوسط.

حصلت الدكتورة نعيمة القصير على درجة الزمالة في التمريض من البحرين في عام 1978، وحصلت على الدكتوراه في علوم التمريض في مجال صحة المرأة من جامعة إلينوي في شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1990