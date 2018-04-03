العراب أحمد خالد توفيق.. وداعا لفارس أدب الرعب و الفانتازيا

رحاب صبحى :"ستكون مشاهد جنازتى مؤثرة لكن لن أرها للأسف برغم أننى سأحضرها بالتأكيد" كانت كلمات عابرة خطها العراب الراحل، أحمد خالد توفيق، فى إحدى روايته التي تعد من أهم الأعمال الأدبية الموجهة للشباب و المراهقين خلال العقود الماضية، وبالفعل كانت جنازته اليوم الثلاثاء مؤثرة ، فقد ازدحمت بقراءه و محب

رحاب صبحى :

“ستكون مشاهد جنازتى مؤثرة لكن لن أرها للأسف برغم أننى سأحضرها بالتأكيد” كانت كلمات عابرة خطها العراب الراحل، أحمد خالد توفيق، فى إحدى روايته التي تعد من أهم الأعمال الأدبية الموجهة للشباب و المراهقين خلال العقود الماضية، وبالفعل كانت جنازته اليوم الثلاثاء مؤثرة ، فقد ازدحمت بقراءه و محبيه و ممثلين لكافة الأوساط الأدبية و الثقافية في مصر.

** ذكاء إبداعي واجتماعي فريد





وعن أدب أحمد خالد توفيق ، يقول الأستاذ الدكتور خالد فهمى بكلية الآداب جامعة المنوفية، إن هناك العديد من النقاط الهامة تعطي لاسم الدكتور أحمد توفيق حضورا وطعما يجعلان الذين سمعوا خبر وفاته يستشعرون أنها بالفعل فاجعة.

وأضاف “قد تميز بأنه كان يمتلك ذكاءا إبداعيا و اجتماعيا فريدا، وقد استهدف بأعماله شريحة عريضة من الشباب وكان صادقا معهم فأحبه الشباب و صدقوه، كما كان بالفعل كمن يغرد خارج سرب الأدب التقليدي”.

وأكد أنه يرفض تصنيف توفيق بأنه كاتب روايات رعب لكنه كاتب متمكن له تكنيك فنى خاص مكنه من كتابة رواية ذات جاذبية للشباب.

وأضاف “توفيق قد كان يحترم ثقافة العصر و يعرف كيف يخاطب الشباب و يعبر عنهم و فكرهم و أمالهم و طموحاتهم ، لذلك كله، انتشرت أعماله بشكل هائل بين الشباب والمراهقين”.

وأضاف فهمى أن توفيق كان يحارب الانسحاب إلى الماضى بل كان كثيرا ما ينطلق بخياله إلى المستقبل ، وكان يعتمد على الخيال لكسر ألم الواقع ، وأشهر اعماله ” يوتيوبيا ” و التي تعني المدينة الفاضلة ، وهى من الأعمال العقلانية .

ولفت فهمى إلى أنه توفيق كان إنسانا لا تحده ايديولوجيا بعينها ، وكان يتألم لألام و انكسارات المصريين أي ما كانت انتماؤتهم.

** حزن يلف المشهد الأدبي





أما مصطفى عبد الله ، رئيس تحرير أخبار الادب الأسبق، قال لايمكن تخيل مدى الحزن الذى انتبانى امس عندما بلغنى نبأ رحيل هذا المبدع الذى لم التق به إلا لمدة أربعة أيام خارج مصر

ويعود عبد الله بذاكرته، قائلا “قد رشحته فى العام الماضى ليكون ضيف شرف احتفالية توزيع جائزة مصطفى عزوز بأدب الاطفال واليافعين فى تونس ، وعلى الرغم من أننا كنا نستقل طائرة واحدة إلا اننا لم نتعرف كلا منا على الاخر إلا بعد أن حضرت إلينا السيدة سعاد عفاس منسقة الجائزة لتصطحبنا فى سيارتها الخاصة إلى نزل إفريقيا فى شارع الحبيب بورقيبة حيث كنا نقيم وكانت اعمال الموتمر هناك”.

ويضيف “على امتداد هذه الآيام القلائل تعرفت على شخصية هذا المبدع والطبيب والاكاديمى المصرى الذى وهب حياته للكلمة ونجح فى أن يستحوز على شعبية من القراء يحسد عليها”.

ويتابع “لا يمكن أن انسى هذة الشهادة الرائعة التى ألقاها فى حضور وزير الثقافة التونسى وعدد من كبار المبدعيين والنقاد من العالم العربى ، وفى مقدمتهم الصديق الروائى والناقد التونسى الدكتور محمد أيت ميهوب ، رئيس لجنة تحكيم فى هذة الدورة والكاتبة السورية لينا كيلانى وآخرين”.

ويعاود الحديث عن اللقاء الأخير مع توفيق قائلا: “وكأن احمد خالد توفيق كان يشعر أنه أخر لقاء يجمعه بمثل هذة الصحبة من جمهوره العربى العريض ، فجعل هذه الشهادة تضم خلاصة تجربته مع ابداع ادب الفانتازيا الذى نبغ فيه، وقد حرص فيها على التفريق بين الفانتازيا وادب الخيال العلمى ، وبين الفانتازيا وأدب الرعب”

ويضيف “أنه يشهد أن هذا الرجل كان كاتبا حقيقيا يدرك جيدا هدفه الذى يسعى لتحقيقه فى مجال هذا الصنف من الإبداع الادبى، وأذكر أنه حدثنى كثيرا ونحن نتجول معا فى شوارع تونس التى كان يزورها لأول مرة فى حياته ، وكان يتمنى ان يلم بكل صغيرة وكبيرة فى الحياة التونسية وفى طبائع هذا الشعب خلال هذه الأيام القليلة”.



** محطة انتقالية مؤثرة





ومن جانبه قال هشام أصلان ،مدير تحرير مجلة ابداع ، أنه يرى أن اعمال توفيق لاتقتصر على ادب الرعب فقط لكنها تحل مساحة واسعة من منطقة ادب النشأ والمراهقين، وماحققه توفيق ان اعمال غير مسبوقة فى الكتابة الصرية ، و ذلك على الرغم من وجود عدد من الكتاب المهمين الذين كتبوا للمراهقين.

وأضاف اصلان أن في كتابات احمد خالد توفيق محطة انتقالية مهمة فى علاقة الشباب بالقراءة

وتابع “عندما تحول توفيق إلى الكتابة الروائية للكبار استطاع أن يجد تلقى كبير سواء اختفلنا مع هذا النوع من الاعمال الروائية أو اتقفنا”.

وأضاف أصلان أن من الملفت أنه فى وسط الزخم السياسى جاء خبر وفاته أحمد خالد توفيق ليخطف انتباه قطاع كبير من الشباب والمثفقين بشكل ربما لم يحدث من قبل فى الأدب المصرى .