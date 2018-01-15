العرابي يطالب باستغلال قوة مصر الناعمة للتواصل مع إفريقيا

أحمد صبريقال السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق أن دول أفريقيا أصبحت ناضجة ولها قدراتها اقتصادية كبيرة مثل غانا ورواندا، ولابد من التعامل معها باستراتيجية مختلفة تتماشى مع هذه المتغيرات، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على زيارة هذه الدول التي يسعد شعبها وحكامها بذلك كثيرا.وطالب

أحمد صبري

قال السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق أن دول أفريقيا أصبحت ناضجة ولها قدراتها اقتصادية كبيرة مثل غانا ورواندا، ولابد من التعامل معها باستراتيجية مختلفة تتماشى مع هذه المتغيرات، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على زيارة هذه الدول التي يسعد شعبها وحكامها بذلك كثيرا.

وطالب العرابي خلال برنامج “بلدنا أمانة” الذي يقدمه خالد علوان على قناة LTC في السابعة مساء أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، بضرورة استغلال قوة مصر الناعمة من الفن والثقافة للتواصل مع دول أفريقيا بشكل أكبر خاصة السودان التي تربطنا بهم علاقات تاريخية لا يجب التفريط فيها.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن النظام السوداني بات يستعدي مصر استمرارا لسياسات غير مفهومة بدأت منذ ثورة 30 يونيو. لكن الشعب السوداني لم يتأثر بسياسات نظام البشير.

وحذر العرابي من وجود مؤامرة تقوم عليها مخابرات دولية للوقيعة بين مصر والسودان من خلال كتائب إلكترونية مدربة على استخدام ألفاظا دقيقة حتى توحي أنها معلومات سليمة.

وأشار العرابي إلى أن السودان كانت قد أعلنت عن منح مصر مليون فدان لزراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكن الولايات المتحدة أوقفت ذلك حتى تظل القاهرة تستورد منها. مطالبا بضرورة تفويت الفرصة على من يريد الوقيعة بين البلدين.