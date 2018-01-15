العرابي: مصر مع بناء سد النهضة وترفض تهديد حصتها المائية



قال السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق أن مصر ليست ضد بناء سد النهضة لكننا نرفض أن يؤثر السد على حصة مصر من المياه معتبرا ذلك بمثابة إعلان حرب حال حدوثه.





وأضاف العرابي خلال برنامج “بلدنا أمانة” الذي يقدمه خالد علوان على قناة LTC في السابعة مساء أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى مصر في الوقت الحالي لها أهمية استثنائية بسبب العلاقة المضطربة بين البلدين نتيجة أزمة سد النهضة.





ولفت إلى أن إلقائه كلمة أمام البرلمان المصري مجرد عرف دبلوماسي ولا أعتقد أن يكون هناك جديدا. خاصة وأن أثيوبيا لم تبدي أي تعاون في هذا الملف.





وأوضح العرابي أن الخلاف بين البلدين سببه هو سنوات ملىء السد وليس إنشاءه ومصر تطالب بملئه على مدار 7 سنوات على الأقل وأثيوبيا ترغب في فعل ذلك خلال 3 سنوات ولا تقدم أي نوع من التعاون في هذا المجال. سواء فيما يتعلق بسنوات الملء أو الإدارة المشتركة أو حتى مستوى الفتحات التي تسمح بمرور المياه كما أنه تم إنشاء 95% من السد.

