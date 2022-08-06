العد التنازلي.. اعرف رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط | لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط

يأمل الآلاف من الطلاب في الوقت الحالي، في الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اعتمادها رسميًا في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري , نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم , لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم ، علمًا بأنّه لا يوجد أي تلاعب في النتائج، وكل ما يتردد بشأن ذلك غير صحيح على الإطلاق.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط من هنـــــا

يمكنك التسجيل على بوابة «المال» للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتمادها وظهورها رسميًا، وذلك عبر الدخول إلى الرابط من هنا.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس فقط من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمام الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب المراجعة الدقيقة وتحديد الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعب العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والشعبة الأدبية.

مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022

أما عن مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن مشاهدته من خلال القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، بالإضافة إلى العديد من القنوات الفضائية الأخرى مثل قناة «dmc»، وقناة «cbc»، وقناة «إكسترا نيوز».

إذ من المقرر أن يكون موعد انعقاد المؤتمر، بعد الانتهاء من مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع، حتى يتم عرض النتيجة النهائية قبل الإعلان عنها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكي يعتمدها.

وكان الدكتور طارق شوقي قال إنَّ كل ما يتمّ تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه اجتهاد أو توقع أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي، وذلك بحسب ما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك.