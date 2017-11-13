العدوي: 921 إجمالي وحدات المرحلة الأولى من جيفيرا الساحل

رضوى عبد الرازق: قال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا العقارية، إن المرحلة الأولى من جيفيرا الساحل الشمالى تشتمل على 921 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 90 مترا وتقام على مساحة إجمالية 100 فدان تمثل حوالى 8 إلى 9% من إجمالى مساحة الأرض. وأضاف على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقامته الشركة

رضوى عبد الرازق:





قال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا العقارية، إن المرحلة الأولى من جيفيرا الساحل الشمالى تشتمل على 921 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 90 مترا وتقام على مساحة إجمالية 100 فدان تمثل حوالى 8 إلى 9% من إجمالى مساحة الأرض.





وأضاف على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقامته الشركة للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من جيفيرا إلى أن الشركة تستهدف إجمالى مبيعات 3 مليارات جنيه من المرحلة الأولى وتخطت المبيعات المحققة 2 مليار جنيه حتى الآن.





وأوضح أن المشروع يشمل وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 90 مترا وحتى فيلات بمساحات أرض 800 متر ومبانى 400 متر، ويتم دفع 10% مقدم حجز والتقسيط على 7 سنوات، لافتا إلى أن الوحدات تسلم نصف تشطيب باستنثاء الشقق السكنية.





ويقع جيفيرا على مساحة 1300 فدان ويشتمل على 10 أحياء سكنية بإجمالى وحدات تصل إلى 14 ألف وحدة.