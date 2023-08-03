«العدل جروب» ودراما رمضان 2024.. غياب وراؤه مسلسلات «15 حلقة»

أعلن المنتج جمال العدل مؤخرا عن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان القادم لعام 2024 في سابقة تحدث لأول مرة منذ سنوات ، بعد أن كان الجمهور معتادا على تقديم العدل جروب 3 أو 4 مسلسلات لنجومها منذ سنوات في شهر رمضان تحديدا وأبرزهم النجمتان يسرا ونيلي كريم وفي السنوات الأخيرة ريهام حجاج أيضا .

كما قررت العدل جروب عدم تقديم أي عمل درامي يضم 30 حلقة من الآن والاتجاه لتقديم مسلسلات 15 حلقة ، والتركيز على السينما وانتاج العديد من الأفلام الجديدة للجمهور .

ماجدة خير الله :مسلسلات 30 حلقة تضطر المؤلف لتطويل الأحداث الدرامية

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون قرار العدل جروب المفاجأ للجميع بعدم تقديم مسلسلات تضم 30 حلقة الفترة القادمة ، لأنهم أدركوا بالطبع أن هذه المسلسلات يقدم بسبب عدد حلقاتها أحداث عبثية وهناك مسلسلات 15 حلقة فقط وتحقق نجاحا كبيرا ، اضافة أن المنصات الرقمية تعرض أعمال فنية درامية تضم 10 حلقات فقط .

أشارت أيضا الى أن مسلسلات 30 حلقة تضطر المؤلف لتطويل الأحداث الدرامية وظهور عيوب بالدراما المقدمة والتي نشتكي منها منذ سنين طويلة ، لافتة الى أن تفكير العدل جروب في هذا القرار أمرا جيدا للغاية .

وتابعت قائلة أن عدم مشاركة شركة إنتاج ضخمة في صناعة الدراما المصرية بمكانة وقيمة العدل جروب ، يرجع لأنهم يراجعوا خطتهم الإنتاجية بعد مشاركتهم في السباق الرمضاني الأخير 2023 بمسلسلات ” عملة نادرة ” لنيلي كريم و” 1000 حمد الله عالسلامة” ليسرا ، ويرون أنهم يحتاجون لتقديم أعمال درامية مناسبة أكثر للجمهور الحالي .

وكشفت خير الله أن هذا القرار قد يكون ناتجا عن ما تردد مؤخرا ، بعدم تعاون كل من نيلي كريم ويسرا معهم الفترة القادمة ، لأن ذلك سيضع العدل جروب في موقف صعب .

أحمد سعد الدين :الفارق في شهر رمضان أن وكالات الاعلانات تنجذب لمسلسلات النجوم فقط

من ناحيته أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أنه يمكن النظر لما أعلنه المنتج جمال العدل من منظور ايجابي نوعا ما وهو ، أنها قررت انهاء فكرة إنتاج مسلسلات 30 حلقة واتجاهها الفترة القادمة لتقديم أعمال درامية مكونة من 15 حلقة فقط وذلك في حد ذاته يمثل شيئا فنيا جيدا من ناحية الاهتمام بالجودة في الأحداث الدرامية المقدمة وليس مجرد ملأ حلقات فقط لتكون 30 حلقة.

أما عدم مشاركتهم في السباق الرمضاني المقبل لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا فقال : لكون أصبح الموسم الدرامي خلال العام ” مسلسلات خارج السباق الرمضاني ” أهم من الأعمال الفنية التي تقدم في شهر رمضان من ناحية الجودة وتركيز المشاهد معها وفق” سعد الدين” .

ونوه إلى أن الفارق في شهر رمضان أن وكالات الإعلانات تنجذب لمسلسلات النجوم فقط ، إنما تقديم العدل جروب لمسلسلات 15 حلقة فذلك سيحقق لها النجاح التجاري بجانب الجانب الفني أيضا ، علاوة أن مسلسلات العدل جروب سنويا يقدمون مسلسلات للنجمتين يسرا ونيلي كريم والسنتين الأخيرتين لريهام حجاج ، لذلك حينما تقرر العدل جروب تقديم مسلسلات مركزة لنجومها بعد شهر رمضان فهي خطوة مميزة .

عماد يسري :خسارة كبيرة للصناعة والمشاهد

ويرى الناقد الفني عماد يسري أن عدم وجود أي جهة انتاجية في السباق الرمضاني بالطبع يكون ذلك خسارة كبيرة لصناعة الدراما المصرية وكذلك العاملين بها والخسارة الكبيرة للمشاهد بسبب فقدان التنوع الدرامي الذي يمنحه تواجد شركات انتاجية متعددة في هذا الموسم الدرامي الأهم سنويا .

وأردف قائلا أنه حينما يكون الحديث عن حالة خاصة تتعلق بشركة انتاج ضخمة مثل العدل جروب ، تملك تاريخا دراميا عظيما خالدا في ذاكرة الدراما المصرية والعربية فان الأمر يكون هاما للغاية ، لاسيما أن مسلسلاتهم تحقق نسبة مشاهدة كبيرة سنويا ، لذلك خسارة كبيرة للصناعة والمشاهد ، حيث أن هناك أسر تعيش من هذه الصناعة لأن مهنة الدراما التليفزيونية تتفرع منها مهن أخرى كثيرة مثل عمال الأضاءة والملابس والديكور وغيرهم ، لذلك عدم وجود جهة انتاجية كبيرة بقيمة العدل جروب في الموسم الرمضاني لأول مرة منذ سنوات يمثل خسارة كبيرة حقيقة.

وبالنسبة لعدم تقديمهم لمسلسل يضم 30 حلقة بعد ذلك ، قال إن هذا الأمر سمة العصر الحالي فلدينا أزمة حقيقية في الكتابة للمسلسلات التليفزيونية وفق” يسري” ، برغم أن لدينا مؤلفين ناجحين في السوق لكن لايمكن أن نقول أننا نعيش عصر ذهبي للدراما المصرية بسبب عدم وجود مبدعين قادرين على كتابة مسلسلات 30 حلقة بصورة جيدة مثل الراحل أسامة أنور عكاشة في الماضي.

وحاليا يوجد لدينا الكاتب عبد الرحيم كمال وفق يسري، لكنه يكتب مسلسل تليفزيوني واحد ، لذلك المسلسل يجب أن يقدم على قدر فكرته فقط ومعظم الأعمال الدرامية الناجحة كانت في الماضي تضم 15 حلقة وأقل أيضا ، ومسلسلات 30 حلقة ظاهرة جديدة طرأت خلال السنين الماضية في الدراما المصرية .