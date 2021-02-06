ثقافة وفنون

«العدل جروب» توضح حقيقة اعتذار هيفاء وهبي عن مسلسل حرب أهلية

مع النجمة يسرا
أحمد حمدي 11:26 ص, السبت, 6 فبراير 21 11:26 ص, السبت, 6 فبراير 21

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نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.

وقال المسؤول الإعلامي للشركة إن ما جاء بأحد المواقع الفنية حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية ( اسم مؤقت ) معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وأن أسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.

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 وأكد المسؤول الإعلامى، أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها ما نشرته أمس من مفاجأة مشاركة باسل خياط النجمة يسرا بمسلسل حرب أهلية ( اسم مؤقت)، وناشد العدل المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار ، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.

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بقلم أحمد حمدي

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