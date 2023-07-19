العدد 157 من مجلة التأمين العربي يصدر برعاية شركة SCR المغربية

صدر مؤخرًا العدد 157 من مجلة “التأمين العربي” ويتضمن مجموعة من المقالات التي من شأنها تسليط الضوء على بعض المواضيع التي تهم القطاع، برعاية الشركة المركزية لإعادة التأمين SCR بالمغرب.

ويتضمن العدد تقريرًا خاصًا عن سوق التأمين المصرية وأهم مؤشراتها، خلال العام 2022، فضلًا عن آراء قادة القطاع في وضعه الحالي وأهم القضايا التي تواجهه.

وتناول العدد افتتاحية شكيب أبو زيد؛ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، استعرض خلالها قضية الأمن الغذائي العربي، وكيفية مساهمة صناعة التأمين فيه.

ومن الجدير بالذكر، أن المجلة تصدر كل 3 شهور عن الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، تتناول الأنشطة الخاصة بالكيان، ومقالات يشارك بها المتخصصون يستعرضون من خلالها المواضيع التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، ليتبوأ المكانة التي تليق بالقطاع.