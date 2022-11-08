«العجيمي» تحصل على اعتماد القابضة للكهرباء للمشاركة بالمناقصات والتوريد لمصر

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتمادا لصالح مجموعة العجيمي الصناعية السعودية للمشاركة فى المناقصات الحكومية والتوريد لصالح الشركات التابعة لها.

وكشف المهندس إبراهيم الصافى مدير تطوير الأعمال بالمجموعة، عن أنها تعد أحد أهم الشركات السعودية، وتسعى للدخول إلى السوق المصرية ودراسة احتياجاتها خلال الفترة المقبلة، كما تسعي للمشاركة فى السوق المصرية مع القطاعين الخاص المصرى والحكومى لتدشين مشروعات فى مصرو التوريد للسوق المحلية.

وقال «العجيمى» – فى حواره مع «المال» – إن العجيمى حصلت على اعتماد من وزارة الكهرباء المصرية، على أن يقوم وفد من وزارة الكهرباء بزيارة لمصانع الشركة.

وأضاف أن المجموعة لا تدرس حاليا الاستحواذ أو شراء حصص فى شركات مصرية، ولكنها تسعى إلى دراسة السوق واحتياجاتها أولا والعمل على التوريد والمشاركة فى المناقصات الحكومية.

وكشف عن أن شركته تستهدف التوريد لصالح شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، فى ظل المناقصات الضخمة التى تقوم وزارة الكهرباء بطرحها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها للتحول نحو الشبكات الذكية وتوسيع الشبكة الكهربائية، لاسيما وأن السوق المصرية تعد ضمن أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط.

وأوضح «الصافى» أن شركته تمتلك نحو 7 مصانع فى المملكة العربية السعودية وتقوم بإنتاج محولات التوزيع الزيتية والآسلاك المعزولة والمولدات وغيرها وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق السعودية، ويصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة لحوالى 20 ألف محول كهربائى سنويا.

وأشار إلى شركته تستهدف تصدير 6000 محول كهربائى سنويا يمثل نحو %30 من إنتاج المجموعة، على أن يتم تخصيص الـ%70 لتلبية احتياجات السوق السعودية فى ظل المشروعات الضخمة التى يعلن عنها ولى العهد السعودى بشكل مستمر فى الفترة الأخيرة.

وقال إن حجم انتاج المجموعة سنويا يصل إلى نحو 15 ألف محول كهربائى سنويا، موضحا أن المجموعة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها بنحو 4000 محول كهربائى خلال عام 2023 بما يصل إلى %20 فى ظل الإقبال المتواصل على منتجات الشركات داخل المملكة وخارجها.

وكشف عن أن شركته تسعى للمشاركة فى التوريد لصالح المشروعات القومية المصرية خلال الفترة المقبلة والمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة المصرية، لاسيما وأن هناك طلبا كبيرا فى السوق المصرية ومنافسة قوية محلية وأجنبية بالسوق.

وأوضح أن السوق المصرية هو أول سوق خارجية تستهدف المجموعة اقتحامها، تخطط للدخول إلى الاسواق الأفريقية وتقوم بدراستها خلال الفترة الحالية وهما من أحد الأسواق الأفريقية بالنسبة للشركة، لافتا إلى أن المجموعة قد تدرس فتح مكتب لها بالسوق المصرية فى المستقبل حال ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة.

وقال «الصافى» إن المجموعة قامت بالتصدير للسوق العراقية والأردنية والفلسطينية خلال الفترة الماضية، ولكن بكميات ليست بكبيرة، وتسعى لمزيد من عمليات التصدير والتوسع خارجيا مستقبلا.

وكشف عن أن المجموعة تمتلك عدة مصانع فى المملكة العربية السعودية، ويصل إجمالى استثماراتها لنحو 850 مليون ريال سعودى.

وقال إن السوق المصرية فى ارتفاع مستمر وحجم طلب كبير بالإضافة إلى إنشائها مشروعات قومية كبيرة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، موضحا أن مصر تعد ثانى أكبر شبكة كهربائية فى الوطن العربى، بالإضافة إلى امتلاكها لكيانات عقارية ونهضة عمرانية ضخمة تستلزم تنفيذ مشروعات كهربائية ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أحد أبرز التحديات أمام شركته هو توافر العملة والمناخ الاستثمارى، مشيرا إلى أنها درست جميع التحديات بالسوق المصرية والتى يعد أبرزها هو سعر المنتجات وتغيرها، كما أن تغير سعر الدولار يجعل هناك ميزة تنافسية أفضل للمنتج المصرى ولكن ستسعى الشركة للتغلب على تلك التحديات.

وتأسست مجموعة العجيمى الصناعية بالمملكة العربية السعودية عام 1976 وتعمل فى مجالات المقاولات والاستثمار العقارى، والتجهيزات الكهربائية، والخدمات الصناعية، والوسائط المتعددة، واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى المحولات الكهربائية والإمدادات الكيميائية والميكانيكية.

فيما بلغ إجمالى استثمارات وزارة الكهرباء والطاقة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء بمصر لحوالى 36 مليار جنيه خلال أربع سنوات فى الفترة من 2017 وحتى 2021 بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة تصل لحوالى 40 مليارا فى تطوير وإنشاء مراكز للتحكم الآلى لتوزيع الكهرباء ضمن خطة الوزارة للتحول للشبكات الذكية.

850 مليون ريال إجمالى الاستثمار بالسوق السعودية و7 مصانع

6 آلاف محول للتصدير سنوياً و%20 زيادة مرتقبة بالطاقة الانتاجية